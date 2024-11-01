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彭博：美圍堵失敗 中國在5關鍵技術領先 顯示器也攻城略地

中國新聞組／北京1日電

美國近年不斷加大力度，限制高科技流向中國。彭博旗下研究部門追蹤13項關鍵技術中，指中國已在5項領先全球，認為中國10年前提出的「中國製造2025」，很大程度已取得成功，反映美國遏制中國高科技發展的企圖失敗，且遏華政策反而使美國趨於孤立。

彭博社旗下機構「彭博經濟」和「彭博情報」透露，在追縱「中國製造2025」中的13項關鍵技術後發現，中國已在無人機、太陽能電池板、石墨烯、高速鐵路，以及電動汽車和鋰電池等5項關鍵技術領域，處於全球領先地位，且在另外7項技術領域迅速追趕領導者。

這篇報導指出，美國及其盟友的技術圍堵策略已經失敗，並未能阻止中國發展高科技，「中國在製造業主導地位和技術進步的階梯持續向上攀登。如果美國想在競爭中獲勝，華盛頓要麼得跑得再快一些，要麼得更努力地給中國使絆子。」

報導稱，「美國以外的世界正愈來愈多地駕駛中國電動汽車，使用中國智慧型手機瀏覽網頁，依靠中國太陽能電池面板為家庭供電」等等，這個結果同時意味著，美國遏華政策正使其自身在國際上趨於孤立，還將重創美國企業和消費者。

對於美國進一步加強限制半導體及人工智慧的技術流向中國。報導以華為作例子，指它已克服美國的制裁影響，在大力加強研發下，智慧型手機業務已經復甦，正向蘋果公司發起挑戰。

彭博情報稱，除了大量囤積的輝達(Nvidia)高端晶片等半導體設備外，華為開發的最新半導體設備被認為可能優於英偉達的「中國特供」減配晶片，再輔以更高效的計算流程，「中國在2025年及以後的人工智慧發展應該能確保繼續沿著正軌推進。」

另據美國之音報導，中國在電子顯示器製造領域不斷攻城略地，可能會使美國在軍事技術的關鍵零部件上依賴中國，從而帶來國家安全方面的關切。

智慧型手機 晶片 華為

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