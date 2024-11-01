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向美國秀肌肉 遼寧艦、山東艦雙航母首次編隊演練

中國新聞組／北京1日電
解放軍海軍兩艘航母10月下旬在南海某海域首次展開雙航母編隊演練，右前為遼寧艦、左前為山東艦，艦載機起飛進行實戰綜合演練。（新華社）
解放軍海軍兩艘航母10月下旬在南海某海域首次展開雙航母編隊演練，右前為遼寧艦、左前為山東艦，艦載機起飛進行實戰綜合演練。（新華社）

解放軍遼寧艦編隊近日前往南海某海域進行遠海實戰化訓練，訓練期間首次與山東艦編隊進行模擬打擊美航母的雙航母編隊演練。遼寧艦此輪訓練期間也曾參與「聯合利劍—2024」圍台軍演，並穿越台海北上。

新華社報導，遼寧艦編隊在訓練期間，轉戰黃海、東海、南海等多個海域，進行「實戰背景」下多個科目綜合演練，官兵全程維持高度戒備、隨時反應的作戰狀態，是航母作戰體系質的飛躍。在此基礎上，向雙航母以及未來的多航母協同作戰升級，就是必由之路。

遼寧艦是解放軍第一艘服役的航空母艦，於2013年首次離泊，2016年底曾依據年度訓練計畫赴西太平洋海域開展遠海訓練，是首次出遠海訓練。山東號則是解放軍第二艘航母，也是第一艘中國國產航母，於2019年底入列服役。

解放軍旗下「中國軍號」報導稱，雙航母編隊演練期間，多架殲15戰機飛赴預定空域，展開實戰化演練。根據釋出畫面，山東艦與遼寧艦平行航行，並至少有12架殲15戰機同時出動。

報導指出，這次任務橫跨中秋、中國十一國慶等節日，顯示這次訓練至少從9月中旬至10月中旬。根據台國防部消息，遼寧艦編隊9月18日曾航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行。

據新華社等官方媒體報導，單艘航母編隊可以覆蓋半徑500公里左右的戰場區域，而雙航母編隊的控制範圍則可大幅延展。航母航速約30節（約55公里／時），一夜之間可機動600公里，進一步擴大懾控範圍。雙航母編隊可在台灣以東的太平洋區域，形成綿延上千公里的反介入攔截帶，有效切斷外部力量與島內的聯繫。而雙航母若部署到南海，可同時封鎖兩個戰略通道，互相支援，加上陸基、島基作戰體系配合，形成覆蓋南海的控制網。

另，美國拜登政府上周宣布價值近20億美元的對台最大軍售案。中國國防部發言人張曉剛昨天在例行記者會上表示，幾件美製武器無法改變兩岸軍事力量對比態勢，更阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。被問到中國智庫在「利劍Ａ」軍演期間，起底台灣海軍攜帶雄風反艦飛彈的「海鋒大隊」12個單位精確座標位置等相關部署，張曉剛回應稱，「台獨武裝那點兒事不難掌握」。

雙航母演練3亮點
雙航母演練3亮點

遼寧艦 解放軍 國防部

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