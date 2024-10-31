歐盟對中電動車加稅生效 中不接受、已準備好「殺招」

10月14日，人們在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行的2024巴黎車展媒體開放日上參觀比亞迪展台。(新華社)

歐盟 對中國電動車加徵最高稅率將達45.3％的高額反補貼關稅 ，昨引來中國強烈反彈，商務部 表示，中方對裁決結果不認同、不接受，已就此向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。分析稱，中國若透過差別對待「各個擊破」來瓦解歐盟內部共識，並以提高大排氣量燃油車關稅到25％做為「殺手鐧」回擊，恐使中歐貿易爭端升級。英媒則稱中歐可能在今天展開新一輪談判。

歐盟10月初投票通過對中國電動車加徵高額反補貼關稅後，歐盟委員會本周二進一步宣布該項為期五年的額外關稅措施前天起生效，連同一般關稅，最高稅率達45.3％。據報導，中歐正考慮最低價格承諾方案，並同意11月1日舉行新一輪談判。

中國商務部發言人昨表示，中方多次指出，歐盟是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實的保護主義做法。目前，雙方技術團隊正在進行新一階段磋商，希望盡快達成雙方均可接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。

中國外長王毅昨在北京與芬蘭外長瓦爾托寧舉行會談時也指出，歐盟對中國電動汽車加徵關稅，明顯違背WTO規則，違反自由貿易原則。希望芬蘭發揮建設性作用，推動歐盟避免將經貿問題政治化，通過對話協商妥善解決分歧，共同維護中歐關係大局。

有分析指出，如果中歐談判破裂，中國很可能以「放殺招」報復歐盟。其一是，中國商務部曾表示，正研究提高進口大排氣量燃油車關稅等措施，若稅率從12％調高至25％，對歐洲車企特別是德國車企將帶來致命打擊。

其二是，路透引述知情人士說法，在10月10日的中國商務部會議上，比亞迪、上汽和吉利等汽車製造商被告知應暫停在支持電動車關稅的歐盟國家進行重大投資項目，比如建設工廠。

其三，自由亞洲電台報導分析，中國也可能利用歐盟內部就對中國電動車加徵關稅立場分歧情況來「各個擊破」製造矛盾。德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）高級分析師君特（Jacob Gunter）認為，中國可能透過差別對待來瓦解歐盟內部的共識。

君特表示，中國近年解決貿易爭端策略的改變，傾向於「控制升級」：「更像是一種不給胡蘿蔔甜頭，但也不以大棒進行嚴厲報復的回應」。這是因為中國意識到，歐洲幾乎是中國唯一可依賴的市場。