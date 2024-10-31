中車企在美建廠也逃不了？美禁中製軟硬件「實質上禁售」

Polestar 3在美國道路行駛。（取材自Polestar官網）

美國擬禁止聯網汽車使用中國軟硬件的相關提議日前引發反彈。作為為數不多在美建廠並銷售的中國車企Polestar極星在本周一表示，拜登政府擬議的禁止使用中國汽車硬件和軟件的規定將「實際上禁止」其在美國銷售汽車。而墨西哥 也提出警告，美國政府這一違反市場經濟和公平競爭原則的做法，可能會損害墨西哥的汽車產業。

觀察者網引述路透報導，由於借身沃爾沃位於南卡羅來納州 的美國工廠生產，Polestar一直以來都沒有對美國針對中國進口汽車加徵關稅的舉措表達太多憂慮。Polestar已經在今年3月正式在美投產，並於第三季度向美國客戶開啟交付。該公司發言人此前還表示，美國生產的極星車型將在未來出口歐洲。

然而，隨著美國對華汽車封堵，Polestar也在最新的美國商務部 提議中，切身感受到了政治因素的威脅。該公司在提交給美國商務部的評論中表示，當前拜登政府關於禁止中國聯網汽車在美國道路上行駛的擬議規則，將禁止Polestar在南卡羅來納州生產的汽車以及在中國生產的汽車在美銷售。

Polestar表示，其大部分業務均在中國境外展開，其10名董事中也有7名來自歐洲或美國。同時，公司在全球擁有約2800名員工，其中僅有280名在中國。

該公司還呼籲，美國商務部應該考慮，這項規定是否能夠關閉一家合法成立，並在美國進行了大量投資的美國公司的運營，更重要的是，其在美國及其盟友還擁有眾多員工和關鍵決策部門，這些是否能夠解決美國在擬議中所謂的國家安全擔憂。

美國政府在決定將中國電動汽車關稅上調至100%後，新的提議禁止美國道路上的聯網汽車使用產自中國的軟硬件。拜登政府計畫在明年1月20日前敲定最終規則。

路透評論指出，該提議標誌著美國對中國聯網汽車軟硬件及整車的限制大幅升級，並將有力阻止中國汽車的進口，即使這些汽車是在墨西哥組裝的。

另據墨西哥經濟部在本周一提交給美國商務部的一份文件中稱，該提議可能「對墨西哥汽車行業產生重大影響。在經濟上，它會構成潛在的貿易壁壘，引發供應鏈中斷，生產成本上升，以及直接和間接就業減少的潛在風險」。

墨西哥方面還表示，這項擬議的禁令可能違反北美自由貿易規則，並「因汽車產業對預先計畫的供應鏈中汽車零部件供應商進行更換，而導致生產成本上升」。美國商務部尚未對此進行回應。