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中國空間站徵「快遞小哥」昊龍、輕舟飛船入選

記者黃國樑／綜合報導
中國科學院微小衛星創新研究院的「輕舟」貨運飛船方案入選中國太空站低成本貨物運輸系統總體方案甄選。圖為其與太空站對接的演示畫面。(取材自中國科學院微小衛星創新研究院網站)
中國科學院微小衛星創新研究院的「輕舟」貨運飛船方案入選中國太空站低成本貨物運輸系統總體方案甄選。圖為其與太空站對接的演示畫面。(取材自中國科學院微小衛星創新研究院網站)

中國空間站未來的「快遞物流小哥」將有生力軍加入。經過第二輪擇優，中國科學院微小衛星創新研究院的輕舟貨運飛船方案和中國航空工業集團成都飛機設計研究所的昊龍貨運航天飛機方案，獲得工程飛行驗證階段合同。

香港文匯報報導，為進一步降低中國空間站上行貨物運輸成本，增強上行貨物運輸靈活性，探索發展商業航天模式，中國載人航天工程發布空間站低成本貨物運輸系統總體方案徵集公告，並出台階段性結果。

發言人林西強指出，吸納傳統航天企業之外的科研院所和商業航天公司參與到載人航天工程船箭等飛行產品研製，有利於構建健康、良性、富有活力的載人航天競爭發展新格局，也有利於促進商業航天快速、有序、健康發展。

中國科學院微小衛星創新研究院介紹，輕舟貨運飛船方案，是以航天員為中心「低成本、高可靠、高應變、高智能」的輕小、快捷貨物運輸系統，將進一步降低中國空間站上行貨物運輸成本，增強上行貨物運輸靈活性。輕舟一號採用一體化單艙構型，可搭載各種試驗載荷，支持有人或無人參與的空間科學載荷和多種在軌試驗。

航空工業表示，昊龍貨運航天飛機是一型帶翼可重複使用商業航天飛行器，用於開展低成本的空間站貨物運輸任務。飛行器採用大翼展、高升阻比、可重複使用飛行器技術方案，通過運載火箭發射並與空間站交會對接，脫離空間站後經離軌制動、再入飛行在機場跑道水平著陸，完成檢測維護後可再次執行任務。

值得一提的是，昊龍貨運航天飛機模型將將在今年11月12至17日在珠海舉辦的第十五屆中國航展中首次亮相。

中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所的「昊龍」貨運太空梭方案。圖為昊龍太空梭與...
中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所的「昊龍」貨運太空梭方案。圖為昊龍太空梭與太空站對接的演示畫面。(取材自中國航空工業集團微信公眾號)

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