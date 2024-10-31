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習近平送單方面免簽大禮 芬蘭總統「3連謝」還蹦出中文

記者林宸誼／綜合報導
芬蘭總統斯史塔布（Alexander Stubb）（左）與中國國家主席習近平（右）。(取材自中國外交部)
芬蘭總統斯史塔布（Alexander Stubb）（左）與中國國家主席習近平（右）。(取材自中國外交部)

芬蘭總統斯史塔布（Alexander Stubb）28日至31日訪問中國，並在29日下午與中國國家主席習近平會晤。習近平宣布，中方願同芬方進一步擴大人文交流，決定將芬蘭列入單方面免簽政策範圍，歡迎更多芬蘭朋友來華經商、旅遊、留學。史塔布事後在訪問中對此發出「三連謝」，甚至還蹦了句中文。

來源：中國新聞社

新華社報導，習近平指出，芬蘭是最早一批同新中國建交的西方國家之一，也是第一個同中國簽訂政府間貿易協定的西方國家。建交以來，中芬始終友好相處、互尊互信，樹立了國與國之間超越歷史、文化、制度差異，平等交往的典範。

習近平表示，當前，世界百年變局加速演進，人類社會面臨的風險挑戰增多。在此背景下，中芬面向未來的新型合作夥伴關係更顯獨特價值，值得倍加珍惜和發揚光大。

史塔布表示，芬蘭堅持一個中國原則，重視中方在國際事務中的重要影響以及發揮的穩定性、建設性作用。歐中經濟緊密相聯，「脫鉤斷鏈」、「新冷戰」不符合任何一方利益。他還指出，中歐需要避免陷入關稅升級、貿易爭端加劇的惡性循環之中。

會談後，兩國元首共同見證簽署教育、水利、環境保護、循環經濟、農食產品等領域多項雙邊合作文件。雙方發表「關於推進中芬面向未來的新型合作夥伴關係的聯合工作計畫（2025-2029）」。

路透報導，史塔布表示，已代表北約和歐盟向習近平指出北韓正持續進行援俄行動，包括運送武器和士兵到俄羅斯，並強調這是對俄烏戰爭的升級、擴大和挑釁。他指出，中國越支持俄羅斯，就越難與歐洲建立良好關係。

史塔布指出，他感覺到中朝關係「目前不太舒服」，但沒有透露習近平如何回應。

中國外交部發布，兩國領導人就烏克蘭危機等深入交換意見，習近平闡述了中方原則立場，表示願同包括芬蘭在內的有關各方共同努力，繼續為推動和平解決危機發揮積極作用。

中國決定對芬蘭實施單方面免簽政策。芬蘭總統在接受央視獨家專訪時，對此發出「三連謝...
中國決定對芬蘭實施單方面免簽政策。芬蘭總統在接受央視獨家專訪時，對此發出「三連謝」，甚至還蹦了句中文。(視頻截圖)

習近平 俄羅斯 北韓

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