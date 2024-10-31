俄副外長訪華談俄烏戰 王毅：中俄關係不受國際左右

中國外交部長王毅30日在北京會見俄羅斯副外長魯登科。(新華社)

正值俄烏戰爭敏感時刻，俄羅斯 外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）30日來到北京會見中國外交部長王毅 。俄通社報導，魯登科此訪議程以雙邊關係問題為基礎；中國外交部則指出，王毅和魯登科會見時，有就烏俄戰爭等交換意見。

美國國防部日前證實，北韓 共派遣了約一萬名士兵赴俄羅斯遠東地區進行訓練，並可能在未來幾周增強俄羅斯在烏克蘭附近的軍隊。美國已就此向北京當局表達了美方的關注。

此外，據俄羅斯總統網站消息，俄羅斯總統普亭29日透過視訊連線觀看戰略威懾力量演訓並發表講話。普亭表示，使用核武器是俄國確保國家安全的「極其特殊的最後措施」。俄國防部長別洛烏索夫29日則通報稱，俄戰略威懾力量與陸海空部隊的人員及裝備當天進行演訓，並實際發射了彈道飛彈和巡弋飛彈，所有飛彈均擊中目標。

俄羅斯當前情勢讓魯登科的北京行備受關注。

據俄通社報導，王毅指出喀山金磚峰會的特殊意義，認為峰會保持金磚國家的上升勢頭，有助於全球南方的團結和力量增長。王毅強調，中俄雙方在最近的接觸中達成新的重要合作協議；魯登科則指出俄中關係處於高水平，並強調兩國領導人之間的密切接觸對雙邊關係的重要性。

中國外交部30日下午發布雙方會見的新聞稿，王毅在會談中表示，中俄是全面戰略協作夥伴，兩國關係發展不受國際風雲變幻影響左右，不針對第三方也不受第三方干擾。雙方要共同努力，統籌協調好各領域合作和各層級交往。

魯登科稱，俄中關係發展迅速，處於歷史最好時期。元首外交為兩國關係發展奠定良好基礎，兩國元首不久前在喀山再次會晤，達成重要共識，俄方願同中方一起落實兩國元首做出的部署，密切高層交往，強化務實合作，繼續就國際地區事務保持協調。

在30日下午舉行的大陸外交部例行記者會上，路透記者詢問魯登科與王毅會見情形，包括雙方是否討論或打算討論北韓軍隊參加俄烏衝突，大陸外交部發言人林劍僅回應稱，「關於烏克蘭危機，中方的立場是一貫的」。隨後法新社再次追問北韓向俄羅斯派軍等議題，林劍也未做出具體回應。