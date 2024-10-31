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大實話？中國半導體材料市場「有產能過剩風險」

記者謝守真／徐州報導
中國半導體材料分會秘書長林健。(記者謝守真／攝影)
中國半導體材料分會秘書長林健。(記者謝守真／攝影)

中國半導體材料分會秘書長林健警示，大陸半導體材料市場「存在產能過剩風險」，大陸碳化矽出貨數量去年在全球占比44.7%，預計今年將會超過50%，若再有激烈的市場競爭、價格競爭，市場整合速度或將加快，料明年上半就會出現整合。

「2024半導體材料產業發展（徐州）大會暨第五屆徐台兩岸金龍湖懇談會」30日在徐州登場。林健稱，儘管半導體材料去年出現低迷，但大陸半導體矽材料去年出貨面積29.09億平方英吋，銷售額人民幣122.98億元，分占全球23.08%和13.9%。而今年，全球半導體材料市場出現回暖態勢。大陸半導體材料隨AI、5G通訊、智慧網聯汽車等新興科技與國家產業發展，成長迅猛。

然而，林健提醒，大陸廣大半導體材料市場存在產能過剩風險。碳化矽在新能源汽車、太陽能及儲能等需求推動下，經歷前年下半年和去年的爆發式增長，大陸目前從事碳化矽材料研究的生產單位多達100多家，料大陸碳化矽的出貨數量今年或將會超過50%。

他表示，價格大幅下降，除市場因素，就是因為產能過剩，且半導體材料發展具有周期性。今年由於受太陽能市場低迷等因素影響，碳化矽材料出現產業周期，價格已從去年底人民幣4,000元/片降至2,800元/片甚至更低，原預計今年底會降至3,000元/片。

林健說，大陸從去年起窗口指導後，目前十幾家個別企業仍悄悄進行建設，且其他如晶片廠、太陽能甚至是汽車等產業也紛紛加入碳化矽材料行列。官方目前規畫產能達900多萬片，但實際需求則不到100萬片。企業家、投資者應注意產能過程風險，再有隨著激烈市場競爭、價格競爭，市場整合的速度或將加快。

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