歐盟35.3%反補貼稅31日生效 德車企聯會：全球貿易倒退

中國製造的小鵬汽車新電動車10月24日停泊在比利時澤布呂赫港。(路透)

歐中貿易談判始終未達成共識，歐盟 將在31日前對從中國進口的電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅，期間至少5年，合計一般關稅 後最高稅率將達45.3%，歐中仍將持續協商最低進口價格等解決方案。德國汽車製造商聯合會（VDA）表示，歐盟加徵關稅將構成「大規模貿易衝突的風險」，並損害電動車崛起，對全球自由貿易而言是一種倒退。

綜合美國之音、法廣等媒體報導，歐盟委員會稱，中國製造的電動汽車的銷量占比從2020年的3.9%躍升至2023年9月的25%，部分原因是透過官方補貼，不公平地將定價低於歐盟行業的價格。歐盟執委會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）29日表示，「經過嚴格調查後，我們採取了這些比例適當和有針對性的措施，以維護公平的市場實踐和歐洲工業基礎」，他並強調，歐盟仍對可能的替代解決方案抱持開放態度，除非找到友好的解決方案，否則加徵關稅將持續5年。

一名歐盟官員表示，該決定將在歐盟官方公報上公布後成為法律，關稅最遲於31日生效。原本歐盟對各國進口車的一般關稅稅率為10%，經過反補貼調查後，於7月4日祭出最高加徵37.6%的臨時反補貼關稅，為期4個月。經過歐中不斷談判協商，歐盟30日宣布對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅；具體來說，歐盟對中國製造商徵收的關稅分別為：比亞迪17%，吉利18.8%，中國國有上汽35.3%；在中國開設工廠的其他電動汽車製造商如大眾（Volkswagen）、寶馬（BMW），也將被徵收20.7%的關稅。

歐盟的報復性關稅在德國遭到反對，德國是歐洲最大的經濟體，也是一些主要汽車製造商的所在地。VDA總裁希爾德加德·穆勒（Hildegard Müller）認為，對中國進口電動車加徵關稅「對歐洲的繁榮、就業維持和增長來說也是一種倒退」，穆勒並在聲明中表示，「本行業在與中國打交道時並不幼稚，但挑戰必須通過對話來解決」。

除此之外，寶馬執行長齊普策（Oliver Zipse）也公開反對歐盟措施，認為這些舉措「損害了全球活躍公司的商業模式」。

在中歐貿易關係日漸緊張下，戰火似乎延燒到其他領域。義大利 知名番茄醬生產商穆蒂（Mutti）呼籲歐盟對中國進口番茄醬徵收60%關稅，保護義大利農民免受中國新疆地區的不公平競爭，此呼籲也引發貿易與人權問題的討論。

穆蒂警告，義大利番茄產業正面臨被新疆國有企業削弱的風險，「我們必須保護農民免受不公平競爭。否則，最終結果將不是改善環境，而是將我們的生產轉移到環境不受保護的國外。」

據世界番茄加工理事會估計，2024年中國將占全球番茄產量的近23%，且番茄醬成本僅為義大利產品的一半。值得注意的是，2021年美國以強迫勞動為由禁止從新疆進口番茄醬，但歐盟尚未採取類似行動。