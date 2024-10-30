我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

MLB／洋基續命 沃爾普、托瑞斯開轟11：4打趴道奇

陸擴大對台「首來族」優惠 近2500個景區減免門票

記者陳政錄／北京即時報導
中國大陸擴大對台首來族的景區門票減免範圍，擴至近2,500個景區。圖為河南龍門石窟。(記者陳政錄／攝影)
中國大陸擴大對台首來族的景區門票減免範圍，擴至近2,500個景區。圖為河南龍門石窟。(記者陳政錄／攝影)

繼上月底宣布，有1,200多個景區推出台胞前往中國大陸旅遊促銷活動後，國台辦發言人朱鳳蓮30日再度表示，又有一批景區對台「首來族」一年內到景區遊覽免除門票費用，包括內蒙古呼倫貝爾大草原、河南龍門石窟、安徽黃山等，截至目前，累計有近2,500個景區對台灣「首來族」遊客推出促銷活動。

上月30日，國台辦在「十一」長假開始前，宣布首批已有1,256個景區，對持首次辦理台胞證的台灣同胞一年內到景區遊覽免除門票費用。

今天，朱鳳蓮主持國台辦例行記者會時進一步表示，據了解，繼1,200多個景區推出台胞來旅遊促銷活動後，又有一批景區對持首次辦理台胞證的台灣同胞一年內到景區遊覽免除門票費用，包括內蒙古呼倫貝爾大草原、河南龍門石窟、安徽黃山、陝西華山、四川峨眉山、青海青海湖等70個5A級景區，及遼寧瀋陽故宮、天津精武門中華武林園等725個4A級景區等。

朱鳳蓮說，截至目前，累計有近2,500個景區對台灣「首來族」遊客推出促銷活動。她說，第二批推出促銷活動的景點目錄將在微信公眾號「國務院台辦」公布，大陸熱忱歡迎台灣同胞到大陸旅遊，也樂見大陸更多景區對台灣同胞遊覽觀光採取優惠措施，不斷提升台胞在大陸旅遊體驗。

河南 國務院 微信

上一則

習近平晤芬蘭總統 宣布對芬蘭單方面免簽

下一則

「月經來了沒？」中拚生育率 催生電話call不停

延伸閱讀

金山獲千萬投資 擴建3地寬帶網絡

金山獲千萬投資 擴建3地寬帶網絡
無妄災？ 山西小西天景區保安透露漲薪500被炒 文旅局回應了

無妄災？ 山西小西天景區保安透露漲薪500被炒 文旅局回應了
坑人？中國張家界拆成19小景區「個別收費」

坑人？中國張家界拆成19小景區「個別收費」
遊客廬山景區泡麵怨開水收費5元 網挺商家：第2次該收

遊客廬山景區泡麵怨開水收費5元 網挺商家：第2次該收

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
銀元價值不菲，陝西絕戶老人生前埋下的一壺銀元，讓覬覦的兩名男子最終被判刑；示意圖，圖非當事人。(中新社)

陝絕戶老人生前埋1壺銀元 2男用探測儀挖109枚 出事了

2024-10-28 09:30
網傳涉事女網紅。（取材自微博）

廈門女公職自曝是男幹部小四 「他帶我飛遍各地」

2024-10-24 08:30
智力殘疾的春玲，被公公用來抵債。（取材自紅星新聞／監控視頻截圖）

河南公公用智殘媳抵債 供人姦淫18月還懷孕生女 全村200男驗DNA

2024-10-25 07:30

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因