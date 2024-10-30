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賴政府禁「黃飛紅花生」 國台辦：連小小花生米都容不下

記者陳政錄／北京即時報導
黃飛紅花生未開放專案進口，入境台灣攜帶「黃飛紅花生」不得超過1公斤，且限個人自用，不得轉售牟利，否則觸法。(聯合報系資料照片)
黃飛紅花生未開放專案進口，入境台灣攜帶「黃飛紅花生」不得超過1公斤，且限個人自用，不得轉售牟利，否則觸法。(聯合報系資料照片)

財政部關務署高雄關日前提醒，因台灣未開放陸製「黃飛紅花生」食品進口，民眾勿跨境網購，自行攜入限個人自用不得轉售，引發討論。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日說，民進黨至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，不僅阻礙了兩岸農產品貿易的正常進行，也嚴重損害了兩岸同胞利益，是不得民心的。她感嘆，民進黨當局一味進行政治操弄已經到了連小小花生米都容不下的地步。

對於台灣經濟部國際貿易署以保護國內相關產業為由，未開放陸製「黃飛紅花生」食品進口，亦無專案核准案件，朱鳳蓮30日在國台辦例行記者會上作出回應。

她說，多年來，大陸秉持「兩岸一家親」理念，採取措施幫助台灣農產品進入大陸市場，協助台企台農拓展大陸內銷市場，台灣農民朋友獲得了實實在在的好處。

朱鳳蓮說，反觀民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，升高兩岸敵意對抗，阻礙兩岸交流合作，至今仍單方面限制大陸1000多項農產品輸入台灣，不僅阻礙了兩岸農產品貿易的正常進行，也嚴重損害了兩岸同胞利益，是不得民心的。

朱鳳蓮認為，民進黨當局之所以大張旗鼓「禁止輸入」、「嚴格限購」這款辣花生，根本原因是它產自大陸。可見民進黨當局一味進行政治操弄已經到了連小小花生米都容不下的地步。

朱鳳蓮接著說，事實上，隨著兩岸交流不斷擴大，越來越多的大陸休閒零食受到台灣民眾的關注和喜愛，無論是辣花生、螺螄粉，還是魔芋爽、花餅，都在台灣掀起一波又一波「零食熱」。我們將持續努力，不斷豐富台灣民眾的「零食箱」，品種更多樣、口味更多元。

她最後還說，大陸網友們可以給台灣的朋友們多推薦幾款好吃的零食。我們也歡迎更多台灣同胞來大陸走走看看，打卡更多美食地圖，去發現更多的當地特色零食。

值得注意的是，對於日前中國大陸商務部公告，有關部門正依據對台貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施，國台辦也表示支持，但目前陸方尚未公告進一步措施，今天的記者會上，朱鳳蓮也未提及陸方可能採取的措施為何。

民進黨 商務部 財政部

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