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頭一個 旅中韓人洩晶片情報被捕 曾任職長鑫儲存

中國新聞組／北京30日電
中國國安部發布微短劇，講述如何偵破潛伏在中國晶片公司的「內鬼」。（中國國安部視頻截圖）
中國國安部發布微短劇，講述如何偵破潛伏在中國晶片公司的「內鬼」。（中國國安部視頻截圖）

韓聯社、朝鮮日報等媒體報導，一名曾在中國半導體企業工作的南韓公民，被控向韓方洩漏公司機密而被捕。這是首次有南韓人因涉嫌違反中國「反間諜法」被拘捕。

報導指出，這名南韓人是三星電子晶片部門出身，自2016年起曾在3、4家中國晶片大廠工作，包括中國最大的記憶體企業長鑫儲存（CXMT）。

合肥市國家安全局懷疑他在長鑫儲存工作期間，向南韓洩漏晶片相關情報，但這名南韓人士主張，他並沒有接觸晶片核心技術的權限。

2023年12月18日，合肥市國家安全局所屬調查官以間諜嫌疑將這名南韓人從家中帶走，並移至當地酒店隔離調查五個多月。此人今年5月26日被拘留，目前關押在合肥拘留所。他的家人說，這名南韓人士有糖尿病，在拘留所得不到治療藥物。

南韓駐北京大使館有關人士表示，自1月得知此事後，正盡全力提供領事幫助。

針對此事，中國外交部發言人林劍29日在記者會上證實，該名南韓公民因涉嫌間諜罪被中方有關單位逮捕，相關內容已向南韓大使館進行領事通報。

報導說，自2014年中國制定「反間諜法」至今，尚未有南韓人因該法受罰，這是首起旅中韓人因涉嫌違反反間諜法而被捕案例。林劍沒有透露當事人的姓名，也沒有談及對他的具體指控。

報導分析，中國反間諜法修訂案模糊間諜行為的定義，將其從「竊取國家機密和情報的行為」變更為「提供關係國家安全和利益的文件」。若這名南韓人士被判刑，將成為首個因反間諜法受罰的南韓人。

另據美國之音報導，中國的新版反間諜法在很多方面擴大對間諜罪的解釋。 今年8月下旬，另一位中國外交部發言人毛寧證實，一名去年3月以間諜罪嫌被拘留並於去年10月被證實逮捕的在華工作的日本公民已經被中國檢察機關提起公訴。路透指出，此事曾讓在中國工作的日本籍員工心生不安，導致大批駐華日本人捲鋪蓋回國。而此次這位南韓人遭逮捕，也可能讓南韓公司重新考慮在中國投資和運作的計畫。

南韓 間諜 晶片

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