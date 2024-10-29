芬蘭總統訪華首日遊故宮 外界關注關稅案投棄權票原因

芬蘭總統史塔布（右）訪華首日，和妻子一同遊覽北京故宮。（取材自X平台）

歐盟 即將對中國電動車 加徵關稅終裁前夕，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）28日抵達北京，展開為期四天的訪問。據悉，史塔布此行將與中國國家主席習近平見面，就中芬關係、加強經貿投資 、綠色轉型等議題進行深入討論。

芬蘭總統史塔布訪華首日，和妻子一同遊覽北京故宮。（取材自X平台）

綜合明報、上觀新聞等媒體報導，史塔布訪華首日與夫人一同遊覽北京故宮，並在X平台上發布照片，表示國事訪問即將開始，他將與習近平討論重大國際議題，並向中方介紹芬蘭外交及安全政策。距上一任芬蘭總統訪華已相隔5年多，而這也是史塔布今年3月宣誓就職後首度訪華。

據芬蘭總統辦公室稱，除了商業代表團外，此次陪同史塔布訪華的有芬蘭環境與氣候變化部長、農業與林業部長和外交部長等高級官員，他們將先後到訪北京和上海。芬蘭外交部長瓦爾通寧（Elina Valtonen）在訪華前夕表示，「中國是許多全球和地區問題的重要參與者。不僅要討論中芬雙邊關係，還要討論影響歐洲和芬蘭安全的熱點問題」。

此外，歐盟對中電動車加徵關稅預期也是此次中芬對話的重要議題。10月4日，歐盟成員國代表投票通過了歐盟電動汽車反補貼案終裁草案，當時芬蘭選擇棄權，並稱現有證據不足以證明中國政府的支持對歐盟造成實質性損害。

北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建分析，芬蘭長期以來主張自由貿易和開放經濟，在中歐一些經貿摩擦上，芬蘭保持相對客觀的立場和態度，並已意識到如果任由歐盟方面實行保護主義措施，將有損芬蘭等外向型經濟體的貿易和發展環境，「此次史坦布訪華，可以較深入地提出芬蘭投棄權票的原因，幫助中歐雙方找到能切實解決問題的方法」。

中國外交部發言人林劍此前表示，當前中芬關係發展良好，史塔布抵京當天將迎來兩國建交74周年紀念日；中方願同芬方加強經貿投資、綠色轉型等領域互利合作，攜手應對全球性挑戰。