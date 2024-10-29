觀察站／召開人大常委會時間敏感 急吹「保5」衝鋒號

中共全國人大常委會將於11月4日至8日開會，市場高度關注會議是否涉及增發國債事宜。（新華社）

10月28日，中共 中央政治局召開會議，議程只是一項，審議「關於20屆中央第3輪巡視情況的綜合報告」。外間對巡視報告不是特別關心，但對會議講的幾句話是聽者有意，會將其與一周後另一個會議聯繫起來，認定那個會議要吹響經濟衝刺的衝鋒號。

對中共中央政治局會議，聽者有心的是會議公告中兩句話，即巡視工作要「以整改實效推動高質量發展」、「要增強憂患意識，統籌好發展和安全，著力防範化解重點領域風險，牢牢守住安全底線」。說這兩句話是聽者有意，是因中共巡視整改從來突出黨建和反腐，現在與發展大計掛鉤了。

除了這兩句話，還可品味第三句話，即中共中央政治局會議公告從來都寫在最後的「會議還研究了其他事項」，有人認為這不細說的「其他事項」，有時會是關鍵事項，比如今次可能要研究的是一周後人大常委會要過程序的關鍵事項。因為按慣例，人大大會前和要通過重要事項的人大常委會前，都會先在中共中央政治局過過堂。

10月25日，中國人大常委會委員長會議舉行，決定了人大常委會會議日程和議程，其日程是11月4日至8日召開，議程則有修法、審議工作報告、審議議案等20多項。這次會議不論日程還是議程，都有敏感之處，而這敏感都與事關中國經濟，事關救經濟的「一攬子政策」。

先說今次人大常委會的日程，中國人大常委會按慣例是兩月一會、逢雙召開，月底舉行。今次會議按例是在10月底召開，但改到了11月初。

人大常委會不按慣例時間舉行，通常有不是因內容敏感、就是因時間敏感，回看過往的會議都有不同情況，今次會議則是內容時間都敏感，內容敏感是因部分「一攬子增量政策」，特別是財政政策，需要走向人大報告和審定的法定程序，這就是中國財政部記者會上，不得公開財政刺激政策規模的原因。

時間敏感則是外間猜測的美國大選和美國聯準會 議息，美國總統大選日對應北京時間6日、美國聯準會議息北京時間是8日，所以中國人大常委會是在美國大選日之前開，在聯準會議息有結果時結束。有人會說，中國決定刺激經濟的「一攬子政策」，與美國大選。與美國議息有何關係呢？中國經濟界認為關係密切，這是因為涉及到貨幣、國債 的增發，及到人民幣匯率的起落，美國大選結果是川普還是賀錦麗，美國聯準會議息的結果，都有可能影響到人大常委會通過方案的最後調整。

還有人說，從人大委員長會議通過的議程中，沒有看到「一攬子政策」的影子，那還會有方案放到人大常委會會議上去嗎，答案是可能。這是因為2022年修訂了人大常委會議事規則，其中規定人大常委會會議會期、議程、日程和會議情況予以公開。必要時，經委員長會議決定，可以暫不公開有關議程。

先例則是，去年10月人大常委會審議通過增發超長期國債，調整中央預算，提前下達新增地方債，事前都不提，直到最後一天才公布。今次會議議程，公布要「審議國務院關於金融工作情況的報告」，但對財政方面1個字沒有提。

內外各方都相當關注今次人大常委會會議，相信關鍵在「一攬子政策」的尺度。但有經濟界人士提醒，人大常委會開完會，離今年結束已只剩40多天。人大常委會要通過的是救急方案，長遠的事要放到來年3月的人大大會，在這層意義上，人大常委會吹響的，是歲尾中國經濟的衝鋒號，完成年初提出的經濟成長5%等目標，才是中共領導層心頭大事。