中國副財長：11月將公布規模較大一攬子增量政策
中國財政部副部長廖岷25日在美國華盛頓出席世界銀行暨國際貨幣基金年會期間，與美國財政部副部長尚博(Jay Shambaugh)共同主持召開中美經濟工作小組第六次會議。央視旗下新媒體「玉淵譚天」指出，廖岷在會中透露，中國一攬子增量政策，政策規模較大，預計11月通過法定程序後公布。
據新華社報導，中共14屆全國人大常委會第12次會議11月4日至8日將在北京舉行。預期中國規模較大的一攬子增量政策將在會中通過。中國財新網早前表示，中國計畫在未來三年發行總值逾6兆元人民幣(約8424.5億美元)的超長期特別國債等財政刺激措施，以促進經濟復甦。
「玉淵譚天」指出，中美經濟工作小組第五次會議剛於9月在北京舉行，時隔一個多月再次舉行會議，符合雙方溝通機制性安排。中美之間的溝通持續順利進行，本身就是正面的訊號。密集的溝通，也反映雙方對中美經濟領域溝通管道的高度重視。報導稱，這次工作小組會議結束後，廖岷也和美國財長葉倫進行了禮節性會談，如果談得不好，一般來說不會有這種會面，這說明這次的工作小組會議也取得了一些積極進展。
文章稱，這次會議，雙方進行交流的一個重點領域，就是「兩國宏觀經濟情勢與政策」。自9月以來，中國陸續推出了一攬子增量政策，引發了全球各國的大量關注和通報。
中國社科院世經政所研究員高凌雲表示，中國是世界經濟成長最重要的來源，因此，許多國家都很關注中國的增量政策，特別是中國的政策將對全球經濟環境造成什麼樣的影響，對全球經濟會帶來什麼增量。
「玉淵譚天」表示，美方存在著一些猜測和誤解，例如在介紹和解讀一攬子增量政策時，一些美媒總是盯著政策中包含的具體投資金額，一旦認為數字低於其所謂的「預期」值，就對政策效力產生質疑，繼而產生政策效果或許會不斷減弱的判斷。
文章指出，這次中美經濟工作小組會議期間，中方專門對美方的這些疑問和誤解，作了正面解答，向美方介紹了中國一攬子增量政策接下來的時間表和發力方向。中方特別說明了備受關注的一攬子增量政策相關力度規模的進展。中方表示，政策規模較大，具體安排預計11月通過法定程序後公布。
但「玉淵譚天」也強調，要正確理解中國經濟情勢的走向，也不能只盯著數字。中國的財政與貨幣政策不僅關注規模和力度，更強調政策的「質」，即其長遠影響和結構優化能力。
在會議中，中方也對美對華加徵關稅、對華投資限制等措施表達了關切。
上一則
FB留言