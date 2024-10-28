中國副財長：11月將公布規模較大一攬子增量政策

中國財政部副部長廖岷25日在與美國財政部副部長尚博共同主持中美經濟工作小組第六次會議時透露，中國將在下個月公布規模較大的一攬子增量政策。（取材自玉淵譚天）

中國財政部 副部長廖岷25日在美國華盛頓出席世界銀行暨國際貨幣 基金年會期間，與美國財政部副部長尚博(Jay Shambaugh)共同主持召開中美經濟工作小組第六次會議。央視旗下新媒體「玉淵譚天」指出，廖岷在會中透露，中國一攬子增量政策，政策規模較大，預計11月通過法定程序後公布。

據新華社報導，中共14屆全國人大常委會第12次會議11月4日至8日將在北京舉行。預期中國規模較大的一攬子增量政策將在會中通過。中國財新網早前表示，中國計畫在未來三年發行總值逾6兆元人民幣(約8424.5億美元)的超長期特別國債等財政刺激措施，以促進經濟復甦。

「玉淵譚天」指出，中美經濟工作小組第五次會議剛於9月在北京舉行，時隔一個多月再次舉行會議，符合雙方溝通機制性安排。中美之間的溝通持續順利進行，本身就是正面的訊號。密集的溝通，也反映雙方對中美經濟領域溝通管道的高度重視。報導稱，這次工作小組會議結束後，廖岷也和美國財長葉倫進行了禮節性會談，如果談得不好，一般來說不會有這種會面，這說明這次的工作小組會議也取得了一些積極進展。

文章稱，這次會議，雙方進行交流的一個重點領域，就是「兩國宏觀經濟情勢與政策」。自9月以來，中國陸續推出了一攬子增量政策，引發了全球各國的大量關注和通報。

中國社科院世經政所研究員高凌雲表示，中國是世界經濟成長最重要的來源，因此，許多國家都很關注中國的增量政策，特別是中國的政策將對全球經濟環境造成什麼樣的影響，對全球經濟會帶來什麼增量。

「玉淵譚天」表示，美方存在著一些猜測和誤解，例如在介紹和解讀一攬子增量政策時，一些美媒總是盯著政策中包含的具體投資 金額，一旦認為數字低於其所謂的「預期」值，就對政策效力產生質疑，繼而產生政策效果或許會不斷減弱的判斷。

文章指出，這次中美經濟工作小組會議期間，中方專門對美方的這些疑問和誤解，作了正面解答，向美方介紹了中國一攬子增量政策接下來的時間表和發力方向。中方特別說明了備受關注的一攬子增量政策相關力度規模的進展。中方表示，政策規模較大，具體安排預計11月通過法定程序後公布。

但「玉淵譚天」也強調，要正確理解中國經濟情勢的走向，也不能只盯著數字。中國的財政與貨幣政策不僅關注規模和力度，更強調政策的「質」，即其長遠影響和結構優化能力。

在會議中，中方也對美對華加徵關稅、對華投資限制等措施表達了關切。