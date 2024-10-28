充當白手套、代華為買台積晶片？ 算能被爆料「有簽協議」

外媒報導，台積電已停止向中國晶片開發商算能科技供貨。（記者黃仲裕／攝影）

中國晶片 企業算能公司傳是協助華為 取得台積電 晶片的白手套，算能27日發布新聞稿喊冤，強調從未與華為有任何業務關係，也從未違反美國出口管制規則。然而「鈦媒體」爆料「算能或與華為有一定約束性協議，將台積電代工、有相似設計的AI晶片提供給華為」，但中媒此段內容晚間已被刪除。

算能27日發布英文聲明指出，美國商務部針對台積電與華為關係的調查，與算能科技及其產品無關，「算能科技從未與華為有過任何直接或間接的業務關係」，該公司一直嚴格遵守包括美國出口管制在內的相關法規，並已向台積電提供詳細調查報告，證明公司與華為事件無關。對損害該公司商譽的個人或實體，將保留法律追訴權。

但「鈦媒體」報導指出，「算能或與華為有一定約束性協議，將台積電代工、有相似設計的AI晶片提供給華為」，此段內容稍晚已被刪除。

鈦媒體報導，算能科技公司成立於2020年，主打AI與RISC-V晶片產品設計，團隊來自於加密貨幣挖礦設備商「比特大陸」（Bitmain）；比特大陸聯合創始人詹克團也是算能聯合創始人。 華為AI晶片羅生門

報導指出，北京比特大陸科技公司成立於2013年，主要從事礦機算力晶片的研發與銷售，2015年開始涉足AI領域。2016年，比特大陸宣布推出旗下算豐SOPHON產品品牌，隨後推出多款晶片產品。

中國企業資訊查詢網站「天眼查」顯示，截至目前，廈門算能科技公司法定代表人為趙紅愛，持股30％左右，而經多層穿透，詹克團仍擁有算能科技20％以上的股份。

據報導，2019年比特大陸爆發詹克團和吳忌寒兩大創始人「宮鬥」。2020年，算豐品牌從比特大陸業務拆分，算能科技誕生。2021年算豐併入算能，今年算能發表AI大模型訓推一體TPU處理器BM1690、第二代伺服器RISC-V處理器SG2044，晶片均由台積電生產。資料顯示，台積電過去幾年已向算能代工數10萬顆晶片。