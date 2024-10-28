我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

檢測陰性 麥當勞肉餅非大腸桿菌來源 本周恢復販售四盎司牛肉堡

充當白手套、代華為買台積晶片？ 算能被爆料「有簽協議」

記者謝守真／綜合報導
外媒報導，台積電已停止向中國晶片開發商算能科技供貨。（記者黃仲裕／攝影）
外媒報導，台積電已停止向中國晶片開發商算能科技供貨。（記者黃仲裕／攝影）

中國晶片企業算能公司傳是協助華為取得台積電晶片的白手套，算能27日發布新聞稿喊冤，強調從未與華為有任何業務關係，也從未違反美國出口管制規則。然而「鈦媒體」爆料「算能或與華為有一定約束性協議，將台積電代工、有相似設計的AI晶片提供給華為」，但中媒此段內容晚間已被刪除。

算能27日發布英文聲明指出，美國商務部針對台積電與華為關係的調查，與算能科技及其產品無關，「算能科技從未與華為有過任何直接或間接的業務關係」，該公司一直嚴格遵守包括美國出口管制在內的相關法規，並已向台積電提供詳細調查報告，證明公司與華為事件無關。對損害該公司商譽的個人或實體，將保留法律追訴權。

但「鈦媒體」報導指出，「算能或與華為有一定約束性協議，將台積電代工、有相似設計的AI晶片提供給華為」，此段內容稍晚已被刪除。

鈦媒體報導，算能科技公司成立於2020年，主打AI與RISC-V晶片產品設計，團隊來自於加密貨幣挖礦設備商「比特大陸」（Bitmain）；比特大陸聯合創始人詹克團也是算能聯合創始人。

華為AI晶片羅生門
華為AI晶片羅生門

報導指出，北京比特大陸科技公司成立於2013年，主要從事礦機算力晶片的研發與銷售，2015年開始涉足AI領域。2016年，比特大陸宣布推出旗下算豐SOPHON產品品牌，隨後推出多款晶片產品。

中國企業資訊查詢網站「天眼查」顯示，截至目前，廈門算能科技公司法定代表人為趙紅愛，持股30％左右，而經多層穿透，詹克團仍擁有算能科技20％以上的股份。

據報導，2019年比特大陸爆發詹克團和吳忌寒兩大創始人「宮鬥」。2020年，算豐品牌從比特大陸業務拆分，算能科技誕生。2021年算豐併入算能，今年算能發表AI大模型訓推一體TPU處理器BM1690、第二代伺服器RISC-V處理器SG2044，晶片均由台積電生產。資料顯示，台積電過去幾年已向算能代工數10萬顆晶片。

另據美國之音與路透報導，美國商業部表示，已獲悉美出口管制規定可能遭違反的報導，但無法評論是否有調查正在進行。

中國晶片開發商算能公司（Sophgo Technologies）被指提供晶片給華...
中國晶片開發商算能公司（Sophgo Technologies）被指提供晶片給華為。對此，算能27日出面喊冤，強調從未與華為有任何業務關係。（圖／取自鈦媒體）

晶片 華為 台積電

上一則

WSJ：習放行刺激經濟 何立峰扮關鍵角色、卻讓外企不安心

延伸閱讀

否認是「華為白手套」的算能科技 與華為關係密切

否認是「華為白手套」的算能科技 與華為關係密切
華為nova 13手機首銷創佳績 單日銷量破11萬支

華為nova 13手機首銷創佳績 單日銷量破11萬支
日媒：防向大陸出貨 美派出口管制官駐台

日媒：防向大陸出貨 美派出口管制官駐台
地緣衝突更嚴峻 張忠謀：台積真正成兵家必爭之地

地緣衝突更嚴峻 張忠謀：台積真正成兵家必爭之地

熱門新聞

落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17
中國五個行業都陷入產能過剩，過剩産能透過出口流向世界。（新華社）

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

2024-10-26 10:23
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪