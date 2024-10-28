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中副財長對保5有信心 預告刺激措施會「相當大」

記者謝守真／綜合報導
中國財政部副部長廖岷。（取材自中國網）
中國財政部副部長廖岷。（取材自中國網）

中國財政部副部長廖岷日前出席世界銀行發展委員會會議時表示，近期中國官方推出一攬子增量政策，除貨幣政策外，還將加強財政調節力度，在化解地方政府債務、穩定房地產等實施一系列強有力措施，強調有信心實現全年5%左右的經濟成長目標。他並預告，中國此輪刺激措施規模「將會是相當大的」。

廖岷當地時間25日在美國華盛頓出席世界銀行、國際貨幣基金年會，期間也與美國財政部負責國際事務的次長夏包（Jay Shambaugh）共同主持召開中美經濟工作組第六次會議。

中國財政部27日發布，針對中國經濟情勢，廖岷表示，近期中國官方推出一攬子增量政策，除貨幣政策外，還將加強財政政策逆周期調節力度，在化解地方政府債務、穩定房地產、提高重點群體收入、保障民生、推動設備更新和消費品以舊換新等方面實施一系列強有力措施，透過政府支出撬動社會投資、刺激消費，增加有效需求。

廖岷強調，中國有信心實現全年5%左右的經濟成長目標，並且持續為全球經濟成長注入動力。

港媒報導，廖岷當天接受外媒訪問指出，中國官方近期宣布一系列的刺激經濟措施目的是加大宏觀政策力度，以擴大內需及實現今年5%左右的成長目標，同時配合財政政策來推動經濟結構調整，特別是提振內需及消費。他並稱，中國此輪政策規模「將會是相當大的」。

中國財政部尚未公布此輪刺激經濟政策的具體規模，預料中國官方可能在下月全國人大常委會會議結束後公布。該會議將於11月4日至8日舉行。

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