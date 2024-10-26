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中國新能源企業出海再受挫 蜂巢能源2德國電池廠喊停

記者謝守真／即時報導
據稱，中國動力電池企業蜂巢能源決定暫停投建其在德國的兩個電池工廠計畫。（取材自每日經濟新聞）
據稱，中國動力電池企業蜂巢能源決定暫停投建其在德國的兩個電池工廠計畫。（取材自每日經濟新聞）

在中國與歐盟貿易爭端持續加劇，又一家中國新能源產業鏈企業的出海遭遇重挫。近日，有消息指出，中國動力電池企業蜂巢能源科技股份有限公司決定暫停投建其在德國的兩個電池工廠計畫。據悉，由於前期投資成本高達300億元人民幣（約42億美元），疑因資金不到位，因而停止建設上述兩廠。

據第一財經報導，蜂巢能源表示，由於蜂巢能源無法控制的原因，歐洲電動車市場的發展未能達到所有利益相關方的預期，公司不得不做出艱難決定，終止蜂巢能源科技（歐洲）有限公司及其德國子公司的商業運營，該決定於明年1月31日生效。

蜂巢能源稱，始終堅持長期主義的全球化策略，「立足歐洲，服務歐洲」，是其進入歐洲市場以來一直秉持的原則。在終止蜂巢歐洲公司及其德國子公司的商業營運決定前，蜂巢能源已在歐洲進行大量投資。後續將積極妥善處理相關事宜，並將直接、單獨聯繫現有的歐洲客戶。

蜂巢能源並指，未來，蜂巢能源將圍繞技術服務、工程服務、倉儲物流和售後運維重新設計其歐洲業務運營，持續關注歐洲市場長期可持續發展的商業機會並考慮未來的歐洲戰略選擇。

蜂巢能源原計畫在德國建兩家工廠，一家是在德國薩爾州的電池模組和組裝（Pack）工廠，該項目於2020年11月宣布規畫，設計產能24Gwh，總投資20億歐元，原計畫2024年中竣工。另一家計畫在勞赫哈默（Lauchhammer）地區建設，於2025年投產，年產能為16GWh。

蜂巢能源為中國第七大動力電池企業，是專業鋰離子電池系統供應商，脫胎於長城汽車2016年成立的動力電池事業部，2018年完成分拆。財新網引述中國汽車動力電池產業創新聯盟，今年前9月，蜂巢式能源裝車量9.97吉瓦時，在中國市占率2.9%。受比亞迪和寧德時代的虹吸效應，二線電池企業的市佔率普遍在個位數。

有分析認為，蜂巢能源停建德國廠是依自身情況所作，主要受制於前期大規模資金投入。去年11月，蜂巢能源擬登陸上交所科創板，募集150億元人民幣（約21億美元）資金，用於包括動力鋰離子電池計畫和技術開發項目等。其中，補充流動資金擬使用募集資金金額20億元人民幣（約2.8億美元），但去年底，蜂巢能源及其保薦人撤回發行上市申請，蜂巢能源IPO終止。

不過，也有消息稱，蜂巢能源德國工廠建設暫停的原因包括國際懲罰性關稅的威脅，和長期且不均的補貼分配造成的市場扭曲。還有分析指，隨歐盟主要國家電動車補貼的退坡，歐盟電動車銷售量劇烈下滑，蜂巢能源因此遭受影響。據Dataforce數據顯示，歐洲純電動車8月銷量較去年同期暴跌43.9%，已連續第四個月下降。

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