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擔心解放軍擊沉太平洋的軍艦 美擬裝備艦載版愛國者飛彈

中國新聞組／北京27日電
美軍計畫在軍艦裝上艦載版愛國者3型導彈分段增強型攔截器。圖為「愛3」與艦用「神盾」戰鬥系統的整合示意圖。（取材自洛克希德．馬丁官網）
美軍計畫在軍艦裝上艦載版愛國者3型導彈分段增強型攔截器。圖為「愛3」與艦用「神盾」戰鬥系統的整合示意圖。（取材自洛克希德．馬丁官網）

中美關係持續緊繃，兩國軍事角力白熱化。外媒報導，擔心中國將部署高超音速武器擊沉在太平洋上的軍艦，美海軍正計畫在部分軍艦裝備以「愛三增程型飛彈」（PAC-3MSE）為主的艦載版愛國者攔截飛彈，。另外，中國正在南海中建島建設反隱形戰機雷達系統，建成後形成的南海大部分地區監視網，將對地區及國際競爭對手構成挑戰，尤其是西方在南海的「航行自由」。

法廣引述路透報導指出，上述計畫是美國海軍因應印太地區緊張局勢加劇，預見到中國導彈技術的進步，包括高機動性高超音速武器使用的一項重要軍事部署。目的是阻止中國參與衝突，或在發生衝突時贏得勝利。

報導並稱，中國正在迅速實現軍事現代化，已經開發出強大的反艦彈道導彈武器庫，包括DF-21D「航母殺手」，以及DF-26中程彈道導彈（IRBM）的反艦彈頭，北京最先進的反艦彈道導彈DF-27已於2023年測試，該導彈使用高超音速滑翔飛行器機動至目標。

華盛頓戰略與國際研究中心的導彈防禦專家湯姆卡拉科（TomKarako）說，海軍將需要多少PAC-3攔截器尚不確定，但總體需求「突破天花板」。行業消息人士稱，美國已將日本這個重要盟友作為聯合生產「愛國者」導彈的地點。

PAC-3的射程比海軍的SM-6導彈短，無法進入太空。一位導彈防禦項目主管說，但靠近機頭的轉向火箭使其更加靈活，且其「一擊必殺」概念更有可能摧毀威脅。面對包括高超音速滑翔飛行器彈頭在內的中國先進武器，這些武器能夠更容易地擊中高速機動彈道導彈並將其摧毀，從而「很好地補充了美國艦艇上現有的導彈」。

另據香港01報導，英國智庫王家國際事務研究所（TheRoyalInstituteofInternationalAffairs）指出，中國正在南海中建島建設反隱形戰機雷達系統，與2017年在南沙群島渚碧礁建造的合成脈衝孔徑雷達（SIAR）相似。建成後將大幅增強在西沙群島攔截訊號及電子戰能力，並串連覆蓋南海大部分地區監視網。對地區及國際競爭對手構成挑戰，尤其是在南海的「航行自由」。

智庫密契爾航太研究所（MitchellInstitute）航空航天與中國研究資深常駐研究員達姆（J.MichaelDahm）指出，中國目前在渚碧礁及海南島都擁有SIAR，兩者重疊後監視範圍仍有缺口，中建島雷達有助於填補空白，讓中國在南海擁有連續反隱形雷達覆蓋範圍。

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