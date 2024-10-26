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中﻿印結束4年對峙 兩軍邊境各自後撤

中國新聞組╱北京26日電

中國、印度達成協議，同意結束雙方在邊境長達四年的對峙後，兩國軍隊昨天開始各自往後撤離，從有爭議的喜馬拉雅邊界撤軍。中國外交部發言人林劍25日表示，目前中印雙方撤離工作進展順利。

印度時報報導，印度、中國軍隊昨天開始分階段在拉達克（Ladakh）東部的狄姆喬科（Demchok）和德普桑（Depsang）解除對峙狀態，並逐一拆除2020年5月以來設立的臨時哨所。消息來源指出，中國部隊撤離大約需要一周時間。

根據雙方協議，中國軍方將不再於德普桑逼退印度部隊，印軍也不會阻止中國軍隊在那裡巡邏，且為了確保不再發生衝突，兩國將提前向對方通報要巡邏的日期和時間。那個區域是印度認定的領土範圍。

今日印度報導，印中邊境兩邊的一個帳篷和幾個臨時性建築已經拆除，印度軍方正往西撤離，中國軍人也正往東撤，兩國在當地的軍事指揮官每天早上會通電話，討論當天計畫要採取的行動。

印度政府21日宣布，印、中經過討論，就邊界地區實際控制線（Line of Actual Control, LAC）沿線的巡邏安排達成協議，讓雙方脫離對峙狀態。

印度、中國邊防人員2020年5月互控對方違反邊境協議，同年6月在加萬谷（Galwan Valley）發生流血衝突，至少4名中國士兵與20名印度士兵殞命。隨後雙方在邊境集結兵力，並進行了30多輪談判，邊境的緊張關係一直延續到今年10月21日，長達4年多的緊繃狀態才出現重大轉圜。

印度外交部長蘇傑生21日稱，印中兩國就邊境巡邏問題達成了協議，已恢復到2020年的位置，細節將在適當時候公布。

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