中、歐電動車磋商 聚焦「價格承諾」將討論中車訂「售價下限」

歐盟與中國同意近期展開進一步技術性談判，討論對中製電動車加徵關稅的替代方案。圖為廈門3700多輛準備出口歐洲的汽車。(新華社資料照片)

歐洲對中國生產的電動汽車徵收的新關稅 將於11月1日在歐洲生效。歐盟 委員會25日表示，儘管雙方仍存在顯著歧見，歐盟與中國同意近期展開進一步技術性談判，討論對中國製電動車加徵關稅的可能替代方案。

新華社報導，商務部 部長王文濤25日應約與歐盟執委會貿易事務執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）視頻會談，雙方明確了繼續將價格承諾作為歐盟對華電動汽車反補貼案的解決途徑，並對下一步磋商方向作出指導。

王文濤提出，下一階段價格承諾磋商應在相互照顧核心關切的基礎上，按照「務實、平衡」的原則進行磋商，兼顧協議效力和企業核心利益；在相互信任的基礎上，建立價格承諾執行和監管的雙邊溝通機制。中方將堅定不移地維護企業的合法權益，希望雙方在前一階段磋商基礎上共同繼續推進磋商，盡快取得實質性突破，切實回應中歐各界期待，維護中歐產業共同利益和中歐經貿互利合作大局。

歐方就價格承諾方案提出具體建議，並提議雙方技術團隊就此進行視頻磋商。中方同意立即啟動下一階段磋商，並歡迎歐方團隊盡快來華。

中央社引述路透報導，歐盟結束對中國製電動車的反補貼調查後，決定將進口關稅稅率在現行的10%基礎上再加徵最多35.3%，預計1日生效，並將實施5年。但歐盟曾表示，生效後仍可持續談判。

雙方正在研究若是取消措施的2項替代方案可行性，分別是中國車廠承諾訂定售價下限，或對歐洲進行投資。

歐盟執委會表示，杜姆布羅夫斯基斯與中國商務部長王文濤進行視訊會議後，雙方「同意近期展開進一步的技術性談判」。

替歐盟27國監管貿易政策的歐盟執委會，過去已和中方進行過8輪技術性談判，但如今表示彼此立場「仍存在顯著分歧」。

不過歐盟執委會也說，杜姆布羅夫斯基斯與王文濤重申，將致力找到雙方都能同意的解決方案，而這份方案除了有必要確保歐盟市場的競爭公平性，也要符合世界貿易組織（WTO）的規範。