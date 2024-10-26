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庫克訪中 會商務部長王文濤：願做美中經貿橋梁

記者廖士鋒／綜合報導
中國商務部長王文濤(右)25日會見蘋果執行長庫克(左)。(取材自國商務部官網)
中國商務部長王文濤(右)25日會見蘋果執行長庫克(左)。(取材自國商務部官網)

中國商務部長王文濤24日會見美國蘋果執行長庫克時說，中方願透過經常性的政企交流，助力中美經貿關係回到健康穩定的發展軌道。庫克則回說，蘋果願繼續為推進中美經貿領域溝通交流發揮橋梁作用。

庫克近日率團訪中，也是今年第二趟登中之旅，相關行程滿滿。23日中國工信部部長金壯龍已與庫克會見，就蘋果在中國的發展、網路數據安全管理、雲服務等議題交換意見。

此次王文濤與庫克雙方就蘋果在華業務發展、中美經貿關係等進行交流。王文濤表示，近期中方宣布新的開放政策，並切實推動解決外資企業關心問題。歡迎蘋果把握機遇，繼續深耕中國市場。

王文濤強調，互利共贏的中美經貿合作符合兩國的根本利益，是兩國關係的穩定力量。「泛化國家安全不利於正常的經貿往來」。中國願通過「經常性的政企交流」，助力中美經貿關係回到健康穩定的發展軌道。

庫克則表示，公司將中國視為重要市場和關鍵供應鏈夥伴，將致力於在中國長期發展，持續加大對供應鏈、研發等領域的投入。蘋果公司願繼續為推進中美經貿領域溝通交流發揮橋梁作用。

中國電信巨頭中國移動董事長楊傑也於22日與庫克會面，表示雙方將加強在音樂與VR影片等領域合作。此外，10月22日，江蘇省長許昆林在蘇州會見蘋果首席運營官傑夫·威廉斯(Jeff Williams)一行。

蘋果近幾季在中國出貨量增長明顯放慢，市占率一度跌出前五大，而外界正關注蘋果人工智慧（AI）應用Apple Intelligence如何在陸落地。業內人士分析，讓蘋果AI順利進入中國市場，可能是庫克此行重要目的之一。

庫克 供應鏈 AI

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