川普國安顧問：中威脅美生存 須優先遏止
美國前國安顧問歐布萊恩接受美媒專訪表示，中國威脅美國生存及「對我們的孩子及其生活、對我們的孫子」，美必須優先面對並遏止。中國官媒則藉中美「南海撞機事件」裡美方肇事的電子偵察機將展出一事，警告美方若再挑釁，恐導致撞機等風險甚於2001年。國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁戈皮納特稱，美中緊張升級，將「讓所有人都付出代價」。
歐布萊恩在紐約時報24日刊登的專訪中指出，川普任內展現靠實力確保和平，如今「我們卻面臨顯然朝向第三次世界大戰的情勢」。美國因俄烏戰爭消耗大量武器庫存，美國還用非常先進的標準6型飛彈，對付在紅海攻擊商船的葉門叛軍青年運動，而標6原本要用來攻擊中國衛星、轟炸機或軍艦，還有嚇阻中國侵台。
歐布萊恩認為，中國威脅美國生存以及「對我們的孩子及其生活、對我們的孫子」。鑑於中國大陸在經濟及軍事上的規模，美國必須將大部分精力用於遏制此一威脅。
此外，中國官媒則是藉2001年中美「南海撞機事件」裡，美方肇事的EP-3E「白羊座」電子偵察機計畫在亞利桑那州的皮馬航空航天博物館展出一事「警示」美國，如何正確地看待和處理中美關係。
環球時報社評指出，中美南海撞機事件發生在距中國海南島東南僅110公里的中國專屬經濟區上空，機上24名美方人員經中美協商安全返美，而中國飛行員王偉再也無法返程。造成這起悲劇事件的最大教訓，就是美國忽視中國領土主權和國家安全關切，打著「飛越自由」旗號一意孤行。撞機事件的責任完全在美方，這架飛機就是證據。
南海撞機事件距今已23年，美方對那場悲劇始終沒有深入的反思和總結教訓，甚至還出現倒退現象。光是2023年，美在南海活動的軍機就3萬餘架次。在中美關係以及美國國內形勢變化的背景下，美軍的持續挑釁導致重演、甚至釀成比2001年更大事件的風險始終存在。美國不應抱有僥倖心理，面對威脅國家主權和利益的挑釁，中國絕不會手軟。
另據環球網引述美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，IMF第一副總裁戈皮納特表示，中美兩國的貿易爭拗導致雙邊貿易額正在減少，商品路線出現變化，部分須經第三方才會進入中美兩國市場。美中之間緊張局勢升級將對全球經濟產生影響，將「讓所有人都付出代價」，「產出將遠遠低於我們對全球所有國家的預測，將面臨通貨膨脹壓力，這不是我們應該走的方向」。相反，如果中美兩國保持良好關係，對所有人也有益處。
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