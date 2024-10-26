川普國安顧問：中威脅美生存 須優先遏止

川普任內白宮國安顧問歐布萊恩接受紐時專訪，直言中國是美國的生存威脅。圖為他2020年訪菲演說。(路透)

美國前國安顧問歐布萊恩接受美媒專訪表示，中國威脅美國生存及「對我們的孩子及其生活、對我們的孫子」，美必須優先面對並遏止。中國官媒則藉中美「南海撞機事件」裡美方肇事的電子偵察機將展出一事，警告美方若再挑釁，恐導致撞機等風險甚於2001年。國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁戈皮納特稱，美中緊張升級，將「讓所有人都付出代價」。

歐布萊恩在紐約時報 24日刊登的專訪中指出，川普 任內展現靠實力確保和平，如今「我們卻面臨顯然朝向第三次世界大戰的情勢」。美國因俄烏戰爭消耗大量武器庫存，美國還用非常先進的標準6型飛彈，對付在紅海攻擊商船的葉門叛軍青年運動，而標6原本要用來攻擊中國衛星、轟炸機或軍艦，還有嚇阻中國侵台。

歐布萊恩認為，中國威脅美國生存以及「對我們的孩子及其生活、對我們的孫子」。鑑於中國大陸在經濟及軍事上的規模，美國必須將大部分精力用於遏制此一威脅。

此外，中國官媒則是藉2001年中美「南海撞機事件」裡，美方肇事的EP-3E「白羊座」電子偵察機計畫在亞利桑那州的皮馬航空航天博物館 展出一事「警示」美國，如何正確地看待和處理中美關係。

環球時報社評指出，中美南海撞機事件發生在距中國海南島東南僅110公里的中國專屬經濟區上空，機上24名美方人員經中美協商安全返美，而中國飛行員王偉再也無法返程。造成這起悲劇事件的最大教訓，就是美國忽視中國領土主權和國家安全關切，打著「飛越自由」旗號一意孤行。撞機事件的責任完全在美方，這架飛機就是證據。

南海撞機事件距今已23年，美方對那場悲劇始終沒有深入的反思和總結教訓，甚至還出現倒退現象。光是2023年，美在南海活動的軍機就3萬餘架次。在中美關係以及美國國內形勢變化的背景下，美軍的持續挑釁導致重演、甚至釀成比2001年更大事件的風險始終存在。美國不應抱有僥倖心理，面對威脅國家主權和利益的挑釁，中國絕不會手軟。