我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

賴清德紀念古寧頭戰役講話 國台辦：謀獨抗中

記者陳政錄／武漢即時報導
國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，「賴清德之流」蓄意歪曲「中國內戰」的歷史，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽、蒙蔽島內民眾，再次充分暴露其「謀獨抗中」本性和媚外嘴臉。(記者陳政錄／攝影)
國台辦發言人朱鳳蓮26日表示，「賴清德之流」蓄意歪曲「中國內戰」的歷史，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽、蒙蔽島內民眾，再次充分暴露其「謀獨抗中」本性和媚外嘴臉。(記者陳政錄／攝影)

總統賴清德昨（25日）赴金門，主持古寧頭戰役紀念活動，強調「不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬未來」。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日對此回應表示，「賴清德之流」蓄意歪曲「中國內戰」的歷史，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽、蒙蔽島內（指台灣）民眾，再次充分暴露其「謀獨抗中」本性和媚外嘴臉。

國台辦官方微信帳號26日發布朱鳳蓮對賴清德談話的應詢內容。朱鳳蓮說，10月25日是台灣光復79周年紀念日。「台灣光復、回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女贏得抗日戰爭勝利的重要成果，理應為兩岸同胞所共同銘記。」

朱鳳蓮說，在這樣的重要時刻，賴清德之流一方面對「台灣回歸中國」的歷史事實有意避而不談，試圖一步步抹除台灣同胞對抗戰的記憶；另一方面蓄意歪曲「中國內戰」的歷史，以所謂「民主對抗威權」的虛假敘事煽動兩岸對抗記憶，兜售「台獨史觀」，妄圖混淆視聽、蒙蔽島內民眾，再次充分暴露其「謀獨抗中」本性和媚外嘴臉。

朱鳳蓮表示，搞「台獨」不可能有未來。台灣的未來，在於祖國完全統一，在於中華民族偉大復興。「台灣回歸中國」的歷史不容忘卻，兩岸必然統一的歷史大勢不可阻擋。

朱鳳蓮喊話，希望廣大台灣同胞本著對歷史、對民族負責的態度，順應歷史大勢，站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，與我們一道共同維護台海和平穩定，共同追求和平統一的美好未來。

值得注意的是，自國台辦9月上線微信公眾號官方帳號以來，近幾次在未召開記者會的情況下，發布發言人答問、應詢內容時，已改變過去先向媒體發布紙本白紙黑字「白單」的做法，而是改在微信官方帳號上公開發布。例如昨日台灣光復79周年之際，國台辦在官方微信帳號上，發布發言人朱鳳蓮對於「民進黨刻意淡化台灣光復」的評論。

昨日，賴清德在國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮等人的陪同下，搭乘空軍一號專機抵達金門，主持古寧頭戰役75周年紀念日的追思祭悼典禮。

賴清德說，古寧頭戰役，是國軍保衛台海和平的第一場勝仗，阻止了共軍的進犯，從這個勝利開始，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根75年。如今，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表了我們保家衛國的決心：台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園。

賴清德 微信 中華民國

上一則

涉騙保、走私 英國藥廠阿斯利康前高管被中國警方帶走

下一則

今年萬聖節不許喬裝打扮？上海巨鹿路沿路部署警察

延伸閱讀

台國會改革釋憲出爐 總統府：賴清德願赴立院國情報告

台國會改革釋憲出爐 總統府：賴清德願赴立院國情報告
釋憲結果出爐 賴清德盼朝野攜手守護自由民主憲政

釋憲結果出爐 賴清德盼朝野攜手守護自由民主憲政
中國批賴清德不紀念光復節 陸委會：ROC與PRC互不隸屬

中國批賴清德不紀念光復節 陸委會：ROC與PRC互不隸屬
賴清德紀念古寧頭戰役 中國學者：誤導兩岸關係定位

賴清德紀念古寧頭戰役 中國學者：誤導兩岸關係定位

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
落馬的江西萬年縣委書記毛奇與女下屬玩「人體輸送帶」遊戲。（視頻截圖）

江西縣官與整排女下屬玩「人體輸送帶」 網酸：毛書記真性福

2024-10-24 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
沙白和父親的「最後一張合影」。（取材自微博）

不願「每周3次透析維持生命」患紅斑狼瘡滬女在瑞士安樂死

2024-10-25 02:17

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐