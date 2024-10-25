中囤貨半導體曝光設備 Q3進口激增六成 創統計來新高

分析指出，在美國發布新一輪出口管制措施之前，中國在曝光機的囤貨現象有所加劇。圖為艾司摩爾DUV。（路透）

路透根據中國海關總署最新數據計算，今年第3季中國進口曝光設備（光刻設備）總值33.7億美元，較前季大增近六成，創有海關統計數據以來的最大單季值，年增7.5%。分析指出，在美國發布新一輪出口管制措施之前，中國在曝光機的囤貨現象有所加劇，創下最大單季進口總額。

其中，第3季從荷蘭進口曝光設備總值為30.7億美元，在去年第3季歷史峰值上再增14.7%，較前季則大增近七成之多。荷蘭在第3季也超越日本，成為中國最大的半導體設備進口來源國，進口總值31.4億美元。

據路透計算，第3季中國進口半導體製造設備總值119.9億美元，創歷史第三大，季增11.6%，較去年同期則小幅下滑1%。

中國海關數據還顯示，儘管曝光設備進口強勁，中國半導體設備進口總值在9月卻下滑12%左右，這是自2023年6月以來的首次。投行傑富瑞（Jefferies）分析指出，這主要受部分沉積和刻蝕設備進口下滑逾兩成拖累。

傑富瑞報告指出，第3季設備進口急劇減速，可以歸因於2024年上半年因擔憂美國制裁升級而導致的提前出貨。預計當前中國進口的曝光機將不再構成短缺，一些新設立的晶圓廠首條產線也接近完工。

進入10月下旬，美國尚未像往年一樣宣布新一輪半導體出口管制措施。然而，路透報導指，無論共和黨總統候選人川普還是民主黨候選人賀錦麗贏得11月5日的美國總統大選，可以肯定的是，中美科技戰定會升溫。

業內專家透露，美國預計將採取新舉措，減緩中國成熟晶片 、智能汽車和其他進口產品流入美國，同時對銷往中國的晶片製造工具和高級人工智能 （AI）晶片實施更多限制。