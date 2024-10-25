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北京施壓 要求車企暫停歐洲擴廠 東風、長安布局計畫大亂

中國新聞組／北京25日電
外傳中國正向國內汽車製造商施壓，要求暫停在歐盟的擴張。據悉，東風汽車集團已停止在義大利生產汽車的計畫。圖為東風汽車銷售技術中心10月23日在斯洛文尼亞舉行開業典禮。（新華社）
外傳中國正向國內汽車製造商施壓，要求暫停在歐盟的擴張。據悉，東風汽車集團已停止在義大利生產汽車的計畫。圖為東風汽車銷售技術中心10月23日在斯洛文尼亞舉行開業典禮。（新華社）

中歐電動車貿易衝突不斷升級，為了避開高額關稅，部分中國車企打算在歐洲設廠，但此計畫可能胎死腹中。知情人士透露，中國正向國內汽車製造商施壓，要求暫停在歐盟的擴張，牽動企業布局。據悉，東風汽車集團已停止了在義大利生產汽車的計畫。

彭博報導，知情人士稱，中國要求製造商暫緩在該地區積極尋找生產基地和簽署新協議，並在中國和歐盟談判電動汽車關稅之際總體上保持低調。因討論私下進行，知情人士要求匿名。他們說，作為對這一警告的回應，國有的東風集團股份已經停止了可能在義大利生產汽車的計畫。

在雙方爭奪汽車行業主導地位之際，中國的指令雖非強制性命令，卻可能加劇緊張局勢。歐盟本月早些時候投票決定對中國產電動汽車徵收最高45%的關稅，指責中國政府向國內汽車製造商提供不公平補貼。

中國否認歐盟的指責，據AASTOCKS新聞報導，商務部長王文濤曾表示，中國電動車企業依靠持續技術創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭快速發展，不是依靠補貼取得競爭優勢，美歐提出的「產能過剩」指責毫無依據，中國並威脅要對歐洲的乳製品、白蘭地、豬肉和汽車行業加徵關稅。

報導指出，其中一位知情人士表示，雖然東風集團股份告訴義大利官員，羅馬支持歐盟關稅是其改變計畫的原因，但北京也擔心由於歐盟的高關稅，以及對中國電動汽車需求不足，造成產能過剩。

行事更加謹慎的不只是東風集團股份。其中一位知情人士稱，由於關稅談判仍在進行，長安汽車取消了原定本周在米蘭舉行的品牌發布會。

義大利工業部長發言人不予評論。東風集團股份和長安汽車各自的代表沒有回應尋求評論的請求。中國商務部的代表沒有回覆尋求評論的請求。

關稅 歐盟 電動車

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