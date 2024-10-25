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歐盟文件稱中「體制性對手」 經貿政策將更鷹派

中國新聞組／北京25日電

歐盟候任外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）當地時間10月22日在一項文件中，展現對中國的強硬立場，表示其與中國交往的首要考量是保護歐盟的地緣政治及經濟安全，並警告稱，某種程度上的中國正試圖將依賴的關係變成武器對付歐盟，「我們必須做好準備」。其他候任執委在答詢中國議題時也不假辭色，外媒解讀，這意味著歐盟對華政策將更凸顯鷹派。

據中央社報導，主掌歐盟新一屆行政部門的26位執行委員正接受歐洲議會人事權審議，其中包括愛沙尼亞前總理卡拉斯將任歐盟執行委員會副主席兼外交與安全政策高級代表，接替現任的波瑞爾成為歐盟外交首長。11月的聽證會前，每位執委先就議會書面提問回覆，歐洲議會昨將他們的答覆文件上網公開。

從答詢文件看來，卡拉斯對中國的措詞比波瑞爾強硬。卡拉斯以「體制性對手」（systemic rival）稱呼中國，省略了歐盟在上一屆對中國三個定位的另兩個—「夥伴」、「競爭者」。她指出，當前最迫切的挑戰是中國對俄羅斯的支持，以及非市場政策和行為造成歐盟與中國的結構性失衡，帶來不公平競爭。

她還提到，俄羅斯、伊朗、北韓，以及中國在部分層面上，聚焦於「將相互依賴的關係武器化，並利用我們社會的開放性來對付我們」。

未來將負責歐盟「貿易和經濟安全」政策領域的塞夫柯維奇在書面答詢如何因應中國不公貿易行為時，也表示將解決中國由國家驅動的經濟模式和產業政策所帶來的負面外部效應，以及中國扭曲全球市場和供應鏈的產能過剩相關問題，並指除需要對話外，「必要時策略性地使用我們更新的自主政策工具」。

西班牙前環境部長黎貝拉將擔任執委會副主席並負責「潔淨、公正及具競爭力的轉型」政策，她在答覆議員詢問歐盟對中國進口電動車案進行「反補貼調查」時表示贊同；負責氣候外交的胡克斯特拉直言「歐盟執委會過去已採取重要措施來解決對中國的依賴問題，但還需要更多（作為）」。

德國之聲解讀指出，由以上發言可看出，歐盟對華政策將更凸顯鷹派。德國專注中國議題的網路媒體China.Table分析，卡拉斯對華政策首要任務是維護歐盟的地緣政治和經濟安全，中國對俄羅斯的支持是一項「緊迫的挑戰」，中國的非市場經濟行為導致歐中之間的結構性失衡。為應對以上挑戰，卡拉斯計畫「迅速完成對威脅程度的分析」，投入全部可行的現有工具，包括橫向制裁機制。

歐盟 德國

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