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習會伊朗總統 宣示友好合作不動搖 「喀山宣言」點名譴責以色列

中國新聞組／北京25日電
中國國家主席習近平（右）會見伊朗總統佩澤希齊揚時，清楚表達中國力挺伊朗的立場。（新華社）
中國國家主席習近平（右）會見伊朗總統佩澤希齊揚時，清楚表達中國力挺伊朗的立場。（新華社）

中東情勢惡化之際，中國國家主席習近平表態力挺伊朗。習近平在金磚國家領導人會晤期間會見伊朗總統佩澤希齊揚時表示，伊朗是中國的好朋友、好夥伴；無論國際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊朗友好合作。習近平並呼籲盡早實現加薩停火止戰，在金磚峰會23日通過的《喀山宣言》中，也點名譴責以色列。

據新華社報導，當地時間10月23日下午，習近平在會見佩澤希齊揚時表示，中方願同伊方堅定相互支持，維護不干涉內政等國際關係基本準則，維護兩國的正當權益，同時加強各領域交流合作，推動兩國全面戰略夥伴關係健康穩定發展。 　

習近平表示，伊朗是具有重要地區和國際影響的國家，也是中國的好朋友、好夥伴。在世界百年變局加速演進背景下，中伊關係的戰略意義更加突顯。無論國際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊朗友好合作。習近平祝賀並歡迎伊朗首次作為正式成員參加金磚國家領導人會晤，指中方願同伊方在金磚等多邊框架內加強合作，進一步提升全球南方的影響力和發言權。 　　

中國國家主席習近平在會見伊朗總統佩澤希齊揚時表示，中方支持伊朗維護好國家主權、安...
中國國家主席習近平在會見伊朗總統佩澤希齊揚時表示，中方支持伊朗維護好國家主權、安全和民族尊嚴。（新華社）

新華社報導，佩澤希齊揚表示，中國是伊朗最重要的合作夥伴，伊中全面戰略夥伴關係及各領域合作保持良好發展勢頭。伊方希同中方共同努力，推動兩國在互聯互通、基礎設施、清潔能源等領域深化合作，這不僅將助力伊朗國家發展，也有助於促進地區和平與穩定。伊朗願同中方繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，共同反對霸權霸凌。

報導稱，雙方還就當前中東地區形勢交換意見。習近平指出，中方對當前中東地區局勢深感憂慮。盡早實現加薩停火止戰，是緩和地區局勢緊張的關鍵。國際社會應該形成合力，敦促有關各方切實履行聯合國安理會決議，避免地區局勢進一步動盪。

習近平當天也在會見埃及總統塞西時提及中東局勢，表示中方對此深感憂慮，強調盡早實現加薩停火止戰，是緩和地區局勢緊張的關鍵，落實「兩國方案」才能推動巴勒斯坦問題早日解決。敦促相關各方切實履行聯合國安理會決議，避免區域局勢進一步動盪。

另據觀察者網報導，耿爽當地時間23日在安理會敘利亞政治人道問題公開會上發言表示，中方強烈譴責以色列對敘境內頻繁發動空襲，呼籲以方立即停止此類襲擊。並指中方關切有消息稱「沙姆解放武裝」、「伊斯蘭國」等恐怖勢力近期在敘境內加緊活動，堅定支持敘利亞政府為打擊恐怖主義採取必要措施。他並重申，「政治解決」是敘利亞問題的唯一出路。

伊朗 習近平 加薩

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