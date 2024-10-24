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歐洲議會通過挺台決議 中駐歐使團：奉勸無知政客不要螳臂當車

記者黃國樑／即時報導
歐洲議會通過挺台決議，中國使團反對。（路透）
歐洲議會通過挺台決議，中國使團反對。（路透）

據中國駐歐盟使團微信公眾號，對於歐洲議會24日通過涉台決議，使團發言人表示， 歐洲議會不顧中方堅決反對，一意孤行通過有關涉台決議，惡意歪曲聯合國第2758號決議，是對事實的歪曲、對國際法的踐踏、對戰後國際秩序和公認國際關係準則的公然挑釁。中方對這一違反一個中國原則、干涉中國內政的錯誤行徑表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

歐洲議會24以432票贊成、60票反對、71票棄權的壓倒性多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議。針對聯合國大會第2758號決議，決議「反對中國持續扭曲聯大2758號決議，及其阻擋台灣參與國際多邊組織的努力」，並主張2758號決議「對台灣並未採取立場，強烈反對並駁斥中華人民共和國曲解歷史和國際規則的企圖」。

決議文並強烈譴責10月14日中共在台海的軍事演習及其持續對台灣的軍事挑釁，稱讚台灣的克制，指責中國增強軍力改變了印太地區的權力平衡，嚴重關切東海和南海情勢，以及中國與俄羅斯的軍事連結。

使團發言人稱，聯大第2758號決議出台之前，台灣屬於中國早已是歷史事實和國際共識。這是聯大通過第2758號決議的重要政治前提。1971年，聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣地區的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。這一決議從政治、法律和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」。

他說，在這一原則問題上，沒有灰色地帶，沒有模糊空間。 台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心。一個中國原則是公認的國際關係基本準則，也是中國同世界各國及歐盟建立和發展關係的政治基礎，是一條不可逾越的紅線。

他表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。 中國敦促歐方恪守政治承諾，將一個中國原則落到實處，在台灣問題上謹言慎行，切實維護中歐關係的政治基礎。「我們也奉勸那些無知政客不要螳臂當車，儘早放棄借台灣問題阻止抑制中國發展、阻止中國統一大業的幻想。中國必將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱，這是任何人、任何勢力都阻擋不了的歷史大勢！」

聯合國 華人 歐盟

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