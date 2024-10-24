為28億人民打破僵局 5年來首次「習莫會」在金磚登場

中國國家主席習近平23日下午在俄羅斯喀山會見印度總理莫迪，這是兩人五年來首次正式會面，被視為是中印打破外交僵局的重要象徵。（美聯社）

中國國家主席習近平 23日下午在俄羅斯 喀山會見印度總理莫迪，這是兩人5年來首次正式會面。幾天之前，兩國甫就2020年以來的邊境 問題達成協議。習近平在會晤中強調，雙方應該加強溝通和合作，妥處矛盾分歧，相互成就彼此發展夢想。莫迪則強調，維護邊境和平穩定仍應是首要任務。

復旦大學南亞研究中心主任張家棟接受上海解放日報訪問時表示，「習莫會」如期登場，意味中印打破外交僵局。雙方邊境問題解決方案落實得好，其他部門的運籌環境就更寬鬆，但仍有不少負面因素會對中印關係的長期發展形成干擾，不會因為邊界問題解決方案就迎刃而解。

習近平與莫迪正在俄羅斯喀山出席金磚國家峰會，兩人利用會議期間舉行雙邊會晤。

據央視新聞報導，習近平強調，中印關係本質是兩個14億多人口的相鄰發展中大國如何相處的問題。發展是中印兩國當前最大的「公約數」。雙方應該繼續堅持中印「互為發展機遇、互不構成威脅」、「是合作夥伴而非競爭對手」等重要共識，堅持正確戰略認知，共謀相鄰大國和睦相處、共同發展的光明正道。

莫迪則回應稱，印中關係保持穩定發展對兩國和兩國人民至關重要，事關28億人民的福祉和未來。莫迪也在社交媒體X發文表示，印中關係對兩國人民、對區域和世界的和平與穩定都很重要。相互信任、相互尊重、相互體諒將引領雙邊關係。

央視新聞指出，習近平與莫迪積極評價近期雙方通過密集溝通就解決邊境地區有關問題取得重要進展。莫迪就改善和發展兩國關係提出設想和建議，習近平對此表示原則贊同。

報導稱，雙方同意，發揮好兩國邊界問題特別代表會晤機制作用，共同維護好邊境地區和平安寧，尋求公平合理的解決方案；雙方同意，兩國外長和各層級官員開展對話，推動兩國關係早日重回穩定發展軌道；雙方同意，在多邊場合加強溝通和合作，維護發展中國家共同利益。

此外，雙方還認為，本次會晤具有建設性和重要意義，同意從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，不讓具體分歧影響兩國關係大局，為地區和世界和平與繁榮、推進世界多極化作出積極貢獻。

習近平與莫迪上次正式會晤是2019年10月在印度。隔年5月，解放軍與印軍爆發邊境衝突後，兩人未再有過正式會晤，僅在2022年峇里島G20峰會及2023年南非金磚峰會期間進行過簡短交談與非正式討論。

中印邊境歷經近4年半的對峙，印中外交部周一、二先後證實雙方已就邊境地區問題達成協議，邊境已恢復到2020年脫離接觸的狀態，雙方將落實解決方案。此進展成為實現兩國關係正常化的關鍵一步，路透指出，這為改善兩國政治和商業關係鋪平了道路。