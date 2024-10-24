工信部喊話蘋果深耕 庫克：加大在中投資

中國工信部長金壯龍23日會見蘋果公司CEO庫克。（取材自「工信微報」）

中國工信部長金壯龍23日會見蘋果公司CEO庫克 時表示，希望蘋果公司繼續深耕中國市場，加大創新投入。金壯龍並提及雙方就蘋果公司在中發展、網路數據安全管理、雲服務等議題交換意見。庫克也回應，願意積極掌握中國對外開放的機遇，持續加大在中國的投資 ，協助產業鏈供應鏈高品質發展。

庫克在21日晚間於個人微博透露再度訪問北京，外界關注庫克此次的到訪與蘋果Apple Intelligence進入中國市場有關。在今年8月財報電話會議中，庫克曾表示，正推動Apple Intelligence落地中國，目標是為所有蘋果用戶提供AI服務。

據中工信部官方微信號「工信微報」消息，金壯龍23日在北京會見庫克。金壯龍表示，近年來中國有序擴大電信領域對外開放，為各國企業在中投資興業創造新機遇。中國將持續擴大高水準對外開放，大力推進數位產業化和產業數位化，為各國投資者提供更多機遇、更好環境。

工信部的聲明也提到，庫克表示，蘋果願意積極掌握中國對外開放的機遇，持續加大在中國的投資，協助產業鏈供應鏈高品質發展。

庫克在北京期間還參觀了新浪微博等企業。對於Apple Intelligence何時進入中國，庫克接受訪問時表示，正努力推進，需要走完監管流程，也希望盡快將它帶給中國消費者。

庫克昨日還與中國移動董事長楊杰會面，雙方就數位內容、5G產品合作等進行交流。雙方表示，前期在數位內容合作方面已取得成果，一方面深化音樂版權內容和音樂權益合作，展開聯合行銷和運營。另一方面，全面展開Apple Vision Pro沉浸式內容合作，共同探索沉浸式影片的製作技術和交互應用的開發，共建生態系統。

庫克還在微博發文表示，「很高興再次回到北京」，他並分享他的訪問行程。上次庫克到訪中國是在今年3月，他出席上海蘋果旗艦店開幕式及中國發展高層論壇，還到北京三里屯的蘋果旗艦店與「果粉」互動。