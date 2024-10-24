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美向盟友施壓封殺中國 ASML執行長質疑：真與國安有關？

記者林宸誼／綜合報導
全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet）。(路透)
全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet）。(路透)

全球半導體微影設備龍頭艾司摩爾（ASML）執行長富凱（Christophe Fouquet），表示，無論美國誰當選總統，預計將對中國加大施壓力度，要求該公司進一步限制向中國銷售半導體技術，但他也質疑美國此舉的合理性，「這真的與國家安全有關嗎？」

上周，ASML股價在阿姆斯特丹暴跌16%，創下26年以來的最大跌幅。

彭博報導，富凱在倫敦舉行的彭博科技會議時指出，考慮到地緣政治格局，美國將繼續向盟友施加壓力，要求他們對中國施加更多限制。「問題是，對荷蘭來說，什麼是正確的？對歐洲來說，什麼是正確的？」

富凱表示，中美間存在經濟競爭，而荷蘭和歐洲正爭論進一步的限制措施是否屬於「國家安全或貿易政策」的範圍，以及這些措施是否會起作用。他指出：「爭論之一是，這真的與國家安全有關嗎？另一個爭論是……這對我們有益還是有害？我發現很多美國公司也開始問這個問題。」

富凱解釋說，ASML在中國的大部分業務都集中在成熟技術上，與國家安全問題的關係不大。他說：「中國目前的重點是主流的半導體技術。這與人工智慧非常不同。」

這並非富凱首次做出類似表述。他9月在紐約花旗銀行的會議上表示，美國政府以「國家安全」為名對華設限，但如今更像是「出於經濟動機」。

觀察者網報導，多年來，美國一直以「國家安全」，透過多輪針對先進人工智慧晶片和晶片製造設備銷售的出口管制，同時施壓盟國，試圖阻止中國在半導體行業的崛起。在此期間，荷蘭政府一直難以在盟友美國和ASML最大市場中國之間找到一個中間立場。

中國一直是ASML最大市場公司，ASML日前披露財報提到，中國占ASML今年第3季度銷售額的47%，達27.9億歐元。ASML 7月表示， 49%的銷售額來自中國。

實際上，從2023年第3季荷蘭出口政策收緊以來，中國已連續五個季度成為ASML最大的市場，占比都在40%以上。

晶片 人工智慧

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