據路透報導，美國國家航空暨太空 總署（NASA ）署長尼爾森表示，NASA正和中方官員商談租借月壤樣品，他認為中國會答應提供樣品的請求；他也強調，這次談判不會違反美國限制中美航天合作的「沃爾夫條款」。但也有美官員糾結，與中方合作可能會有損美國對華強硬姿態。尼爾森的態度則被中媒解讀是「傲慢地緊盯著中方月壤樣本不放」。

據觀察者網報導，中國「嫦娥六號」從月球背面採集的月壤樣本，美國人緊盯不放。報導引述路透23日稱，尼爾森表示，NASA正在同中方官員進行談判，以便讓美國科學家對中方取回的月壤樣本開展研究，美國尋求加強與中國在太空問題上的溝通。在他看來，與中方的談判會有個「積極」的結果，中國也會答應提供樣品的請求。

6月25日，「嫦娥六號」帶回人類歷史上首次從月球背面採集月壤樣本。路透注意到，中方稱歡迎各國科研人士按照有關流程提出月球樣本研究申請，同時公開提到了美國限制中美航天合作的「沃爾夫條款」。根據這一條款，NASA必須與聯邦調查局合作，證明與中方的談判不會威脅美國國家安全。

尼爾森在義大利 米蘭舉辦的國際宇航大會上對路透說，NASA官員一直在與中國同行討論租借月壤樣本的協議條款，他為此還在「一、兩個月前」向美國議員保證，這次談判不會構成國家安全問題，「我們現在正與中方作進一步說明」。尼爾森還表示，他預計NASA必須與聯邦調查局合作，向國會提交另一項國家安全認證，以便能夠將月壤樣本運送到美國大學進行研究。

根據尼爾森的說法，大約有四所美國大學已申請獲取嫦娥六號取回的樣本。

報導稱，隨著中美競爭日益激烈，月壤樣本是兩國在太空領域正在進行的少數交流之一。美國官員披露，過去一年裡，多個美國政府機構的官員開始做出微妙的努力，與中國進行接觸，此事表明美國應對中國太空計畫的策略出現了轉變，美方想要避免未來在太空行動中造成誤判。但也有美官員糾結，與中方合作可能會有損美國對華強硬姿態。

觀察者網報導指出，今年7月，中方宣布歡迎各國申請研究嫦娥六號帶回的月球樣品後，尼爾森表示對此「很高興」，但仍傲慢地表示，美方科學家和律師將共同參與相關程序，確保不違反「沃爾夫條款」。