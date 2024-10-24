我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

NASA局長：正與中商談租借月壤樣品 料中答應

中國新聞組／北京24日電

據路透報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森表示，NASA正和中方官員商談租借月壤樣品，他認為中國會答應提供樣品的請求；他也強調，這次談判不會違反美國限制中美航天合作的「沃爾夫條款」。但也有美官員糾結，與中方合作可能會有損美國對華強硬姿態。尼爾森的態度則被中媒解讀是「傲慢地緊盯著中方月壤樣本不放」。

據觀察者網報導，中國「嫦娥六號」從月球背面採集的月壤樣本，美國人緊盯不放。報導引述路透23日稱，尼爾森表示，NASA正在同中方官員進行談判，以便讓美國科學家對中方取回的月壤樣本開展研究，美國尋求加強與中國在太空問題上的溝通。在他看來，與中方的談判會有個「積極」的結果，中國也會答應提供樣品的請求。

6月25日，「嫦娥六號」帶回人類歷史上首次從月球背面採集月壤樣本。路透注意到，中方稱歡迎各國科研人士按照有關流程提出月球樣本研究申請，同時公開提到了美國限制中美航天合作的「沃爾夫條款」。根據這一條款，NASA必須與聯邦調查局合作，證明與中方的談判不會威脅美國國家安全。

尼爾森在義大利米蘭舉辦的國際宇航大會上對路透說，NASA官員一直在與中國同行討論租借月壤樣本的協議條款，他為此還在「一、兩個月前」向美國議員保證，這次談判不會構成國家安全問題，「我們現在正與中方作進一步說明」。尼爾森還表示，他預計NASA必須與聯邦調查局合作，向國會提交另一項國家安全認證，以便能夠將月壤樣本運送到美國大學進行研究。

根據尼爾森的說法，大約有四所美國大學已申請獲取嫦娥六號取回的樣本。

報導稱，隨著中美競爭日益激烈，月壤樣本是兩國在太空領域正在進行的少數交流之一。美國官員披露，過去一年裡，多個美國政府機構的官員開始做出微妙的努力，與中國進行接觸，此事表明美國應對中國太空計畫的策略出現了轉變，美方想要避免未來在太空行動中造成誤判。但也有美官員糾結，與中方合作可能會有損美國對華強硬姿態。

觀察者網報導指出，今年7月，中方宣布歡迎各國申請研究嫦娥六號帶回的月球樣品後，尼爾森表示對此「很高興」，但仍傲慢地表示，美方科學家和律師將共同參與相關程序，確保不違反「沃爾夫條款」。

NASA 太空 義大利

上一則

江西男自願參軍又求去 罰6000元 網：定是父母逼去的

下一則

工信部：京滬深瓊擴大對外開放試點 外企可獨資在中設網路資料中心

延伸閱讀

數度觸犯聯邦法 美國航空未保護殘障乘客 挨罰5000萬

數度觸犯聯邦法 美國航空未保護殘障乘客 挨罰5000萬
疫後美國物價暴漲 華人旅客曝「這點」最有感：一天多花70美元

疫後美國物價暴漲 華人旅客曝「這點」最有感：一天多花70美元
住家屋頂安裝太陽能板值得嗎？每年平均可省這麼多電費

住家屋頂安裝太陽能板值得嗎？每年平均可省這麼多電費
開出最多罰單 承認偽造族裔 舊金山警察自殺亡

開出最多罰單 承認偽造族裔 舊金山警察自殺亡

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝