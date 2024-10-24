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工信部：京滬深瓊擴大對外開放試點 外企可獨資在中設網路資料中心

記者黃雅慧／綜合報導
中國正式啟動北京、上海、深圳與海南等四地增值電信業務擴大對外開放試點工作，特斯拉獲首批列入。(取材自特斯拉網站)
中國正式啟動北京、上海、深圳與海南等四地增值電信業務擴大對外開放試點工作，特斯拉獲首批列入。(取材自特斯拉網站)

中國工信部23日宣布正式啟動北京、上海、深圳與海南等4地增值電信業務擴大對外開放試點工作，在獲批試點的地區，外資企業可獨資經營網路資料中心等相關市場。目前上海試點中，特斯拉獲首批列入。外界認為，這意味距離特斯拉的全自動駕駛（FSD）在中國落地時間更近了。

增值電信業務指利用公共網路基礎設施提供附加的電信與信息服務，主要特徵是面向社會提供訊息服務。主要可分為兩大類，一類是增值網，包括數據處理與交易、通信服務、IP-VPN等；另一類則是增值業務，包括語音信箱、定位訊息、交通安全監測與預警服務等。

工信部指出，試點實施後，外資企業可在試點地區獨資經營網路資料中心（IDC）、線上數據處理與交易處理等電訊業務，深度參與中國雲計算服務、算力服務等市場。換言之，本輪試點啟動後，將取消前述外資股比限制，試點地區內的外資企業，可按照要求申請經營試點開放以上電訊業務。

中國日報報導，上海市經濟和信息化委員會副主任張宏韜表示，目前在上海試點已預填申報表格的企業，除特斯拉外，還有托克、滙豐金科、西門子數字醫療科技、獵聘、勤達睿、億利互聯、Unity、普洛斯等共計十家外資企業。

在開放外資參與試點市場外，工信部表示，下一步將釋放政策引導作用，並適時推出增量政策，主動對接國際高標準經貿規則，持續優化電信領域市場營商環境，及時擴大試點地區範圍。

在數位化、AI時代下，為提供中國市場更多服務，許多外資企業關注陸方何時開放增值電信業務。今年以來，中國官方不斷釋出相關業務開放訊息，先是工信部長金壯龍3月在兩會期間表示準備試點開放增值電信業務，緊接著工信部4月推出展開增值電信業務擴大對外開放試點通知，8月宣布該業務進一步試點，23日則宣告正式啟動試點。

據報導，今年4月，工業和信息化部就印發了「關於開展增值電信業務擴大對外開放試點工作的通告」及「試點方案」。截至今年9月底，共有2220家外資企業獲準在華經營電信業務。

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