中印邊境對峙4年達協議 金磚峰會料鋪路「習莫會」

中印自2020年5月爆發邊境衝突以來，歷經近4年半對峙終於出現重大進展；圖為2020年6月中印邊境部隊在加勒萬河谷爆發衝突。（央視截圖資料照）

金磚國家領導人峰會舉行前夕，中國外交部和印度 外交部長蘇杰生均證實，中印雙方已就邊境 地區問題達成協議，中方將與印方落實解決方案。路透指出，這項進展為中印改善政治和商業關係鋪平了道路。也有分析認為，中印關係原是金磚內部的根本矛盾。如今在金磚峰會前宣布進展，使外界期待習近平 和莫迪的交流。

中印兩國軍隊自2020年5月爆發邊境衝突以來，歷經近4年半的對峙，如今出現重大進展，這使中國國家主席習近平在喀山金磚峰會期間會見印度總理莫迪的可能性大增，僵持的中印關係也可望迎來曙光。

印度外長蘇杰生21日在媒體活動上表示，中印當日就邊境巡邏問題達成了協議，已恢復到2020年脫離接觸的狀態，細節將在適當時候公布。他強調，雙方在邊境實控線（LAC）問題上取得突破是一個積極的進展，這歸功於耐心和堅持不懈的外交。印度外交部秘書唐勇勝也稱，印度和中國已就具爭議的喜馬拉雅山邊境地區巡邏問題達成協議，以解決四年來的軍事對峙。

中國外交部發言人林劍昨天也在例行記者會上證實，近段時間以來，中印雙方透過外交和軍事管道，就中印邊境的有關問題保持密切溝通，目前雙方已就有關問題達成解決方案，中方對此予以正面評價，下一步中方將與印方落實上述解決方案。

中印兩軍2020年於邊境爭議地區爆發衝突，當年6月，加勒萬河谷衝突事件造成雙方至少24名軍人死亡，被認為是1962年中印邊境戰爭以來雙方最嚴重的邊境事件。衝突發生後，中印至今年2月已舉行21次軍長級會談、保持外交高層對話，同時透過「中印邊境事務磋商和協調工作機制」談判。

值得關注的是，中印就邊境問題達成一致，正值金磚國家峰會前夕，習近平與莫迪皆已抵達俄羅斯喀山。外媒普遍認為，這將為兩國修復關係鋪平道路，也為2人會晤提供了良好談話氛圍，兩人有望舉行場邊會談。

港媒引述俄衛星通訊社報導指出，俄羅斯外交官扎哈羅夫認為，美國正竭盡全力將中國封鎖在對華不友好國家、軍事政治集團包圍圈之中，華盛頓也在努力吸引印度站在自己一邊。

扎哈羅夫認為，中國外交政策的關鍵在於與其南方鄰國達成互讓，制定中印關係全面正常化路線圖，主要是在邊界和領土劃界方面。「歐亞大陸的中俄印合作將從根本上改變地區和全球局勢，大幅削弱美國干涉地區內政的能力，促進金磚國家和上合組織國家的獨立和團結發展。」

但美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心高級顧問羅索（Richard Rossow）則稱，鑑於中印兩國在貿易和南亞合作等一系列議題上仍存在緊張關係，這項中印邊境協議算不上一個重大突破。