中梵主教任命臨時協議續簽 再延長4年

梵蒂岡聖彼得大教堂及廣場。(本報資料照片)

中國與梵蒂岡的主教任命協議第三度獲續簽，且這次北京方宣布的續簽期限為4年，超過前兩次的兩年，但仍為「臨時性」協議，而北京還強調雙方將「持續推進中梵關係改善」。

中國外交部發言人林劍昨在記者會上證實，中國與梵蒂岡的主教任命臨時協議第三度續簽。

林劍表示，雙方均對協議執行的成效予以積極評價，經友好協商，決定將協議再延期4年，雙方將本著建設性精神保持接談，持續推進中梵關係改善。

教廷媒體梵蒂岡新聞網則指出，續簽的決定「經過適當的磋商和評估」，並強調梵蒂岡仍打算繼續與中方進行尊重和建設性的對話，發展雙邊關係，以造福於該國天主教會和全體中國人民的利益。

天主教通訊社稍早前披露，北京向教廷伸出橄欖枝，有意放寬梵中主教任命協議的年限，不再要求每兩年屆期續約一次。

中國與梵蒂岡就主教任命協議已洽談多年，2018年9月22日由雙方副外長在北京簽署協議以來，按每兩年續簽一次的規律，如今是第三次延期，且首度將延期的效期拉長到4年。成果上，協議前4年新任命6位主教，後兩年至少任命5位主教，但包含中國調任沈斌到上海教區、彭衛照到江西教區，都未在事前獲得梵蒂岡同意。

德國之聲此前報導，儘管該協議已數次延長，但雙方對「神權」和「主權」的爭執仍未解決，且中方去年至今年接連自行任命上海、汕頭等教區主教，梵蒂岡最後都被迫認可，使教宗 及其領導層受到巨大批評。

教廷近期積極釋出與中國加強關係的訊號。今年5月，教廷國務卿帕洛林向媒體透露希望在中國設立常設辦事處；今年9月中，天主教宗方濟各 結束東南亞 的訪問，在搭機返程中表示「我非常渴望訪問中國」。