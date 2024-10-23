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習近平晤莫迪5年來首次 中印邊境問題達成協議

記者林宸誼／即時報導
圖為印度總理莫迪（左）與中國國家主席習近平（右）曾在金磚四國峰會期間會晤。(美聯社)
圖為印度總理莫迪（左）與中國國家主席習近平（右）曾在金磚四國峰會期間會晤。(美聯社)

中國國家主席習近平印度總理莫迪22日抵達俄羅斯喀山出席金磚國家峰會之際，中印官方證實，透過外交和軍事渠道已就邊境問題達成解決方案。印度並宣布，莫迪將與習近平在俄羅斯喀山出席金磚國家領導人峰會期間舉行雙邊會談，這也是相隔5年後的首次會晤。

香港有線新聞報導，印度外交部23日宣布，印度總理莫迪將與中國國家主席習近平在俄羅斯喀山舉行雙邊會晤。印度外交部秘書唐勇勝說，正出席金磚國家峰會的莫迪與習近平會在23日舉行雙邊會晤，將是兩人自2019年以來首次正式會面。

中印部隊2020年夏天在拉達克地區加勒萬河谷爆發嚴重衝突，導致20名印度士兵及4名中國軍人死亡，之後雙方在各自的控制線兩側部署大批部隊，拖累中印關係發展。

雖然邊界衝突以來，習近平和莫迪曾在多個國際場合碰過面，但未曾舉行正式雙邊會談。去年8月在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人會晤期間，習近平曾應約同印度總理莫迪交談。

香港電台報導，印度外長蘇杰生當地時間21日前表示，印中雙方已就在喜馬拉雅地區有爭議的邊界巡邏達成協議，將有助於實現脫離接觸，並解決2020年以來的衝突。中國外交部發言人林劍也在22日回應，目前雙方已就有關問題達成解決方案。

美國之音報導，這次高峰會最令人期待的事情之一，是印度總理莫迪和中國國家主席習近平之間可能舉行的會晤。分析家認為，這次峰會既可能彌合印度的願望與中國的雄心之間的差距，也可能進一步暴露裂痕。

印度 習近平 俄羅斯

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