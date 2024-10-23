金磚峰會 習普會晤 互誇中俄情誼

中國國家主席習近平(左)21日抵達俄羅斯喀山出席金磚峰會，隨即與俄國總統普亭會晤。(美聯社)

中國國家主席習近平 21日抵達俄羅斯 喀山出席金磚峰會，第一個行程就是與俄國總統普亭 會晤。俄媒報導，習近平強調中俄關係風雨兼程砥礪前行，並稱堅信中俄世代友好的深厚情誼不會變、濟世為民的大國擔當不會變。

習近平在與普亭會晤的開場白中，以「敬愛的老朋友」形容普亭，他說這是今年兩人的第三次會面。

習近平就中俄關係表示，回首走過的路，中俄關係風雨兼程砥礪前行，取得一系列開放性成果，探索出不結盟、不對抗、不針對第三方的相鄰大國正確相處之道。

習近平說自己與普亭始終高度重視、牢牢把穩中俄關係前進方向，雙方秉持永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作、共贏精神，不斷深化和拓展全面戰略協作和各領域務實合作，為增進中俄人民福祉、維護國際公平正義做出重要貢獻。

習近平就金磚合作機制表示，這是當今世界最重要的新興市場國家和發展中國家團結合作平台、是推動實現平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化的支柱力量。他強調這次峰會是擴員後的首次峰會，對推動大金磚合作具有重要意義。

普亭則提到，願意在多邊場合下加強與中國的協調，為的是實現真正的民主的國際化秩序。他並稱，兩國的關係是應該如何建立國家關係的典範，「俄羅斯和中國不斷加強在全球安全領域的協調」。

央視新聞報導，習近平專機進入俄羅斯領空後，俄國空軍戰機升空護航。專機抵達喀山國際機場時，俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國行政長官明尼漢諾夫、共和國總理佩索申、喀山市市長梅特申和俄羅斯外交部高級官員在機場迎接。