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傅聰：美澳等對加薩人間煉獄輕描淡寫卻抹黑新疆 刷新雙標認知下限

記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國代表傅聰。（取自中國常駐聯合國代表團網站）
中國常駐聯合國代表傅聰。（取自中國常駐聯合國代表團網站）

中國常駐聯合國代表傅聰當地時間22日在第79屆聯合國大會第三委員會人權議題一般性辯論發言時，對於美國及澳洲批判新疆人權提出反擊，他說，當今最需要聯大三委關注的人權局勢毫無疑問是「加薩」。澳洲、美國等少數國家對這個人間煉獄輕描淡寫，卻繼續對和平安寧的中國新疆大肆攻擊抹黑，再次刷新世人對雙重標準的認知下限。

他表示，剛才，澳洲、美國等國家再次散播謊言，挑起對抗，中方對此表示堅決反對、完全拒絕。中國新疆、西藏保持穩定繁榮，各民族和睦共處，這是全世界都清楚的事實。所謂涉疆「評估」報告充斥謊言欺騙，完全是美國等少數國家對人權高專辦進行脅迫的產物。該報告早被人權理事會拒絕，完全非法無效。澳洲、美國等炒作此事，只是他們不甘心失敗的無奈、絕望表現。

傅聰表示，當今最需要聯大三委關注的人權局勢毫無疑問是加薩。澳洲、美國等少數國家對這個人間煉獄輕描淡寫，卻繼續對和平安寧的中國新疆大肆攻擊抹黑，再次刷新世人對雙重標準的認知下限，再次表明澳大利亞、美國等少數國家的真實目的，是以人權為幌子，企圖干涉中國內政、遏制中國發展，並藉此打壓堅持獨立自主外交政策的發展中國家。

他說，如果加薩4萬多平民死亡、上百萬婦女兒童陷入飢荒和流離失所都不能喚醒澳大利亞、美國等少數西方國家的良知，反而持續不斷輸送奪取無數巴勒斯坦平民鮮活生命的武器彈藥，那麼他們口中所謂「保護穆斯林人權」就是最大的謊言。

傅聰表示，廣大會員國的眼睛是雪亮的。剛剛包括眾多穆斯林國家在內的80個國家宣讀支持中國的共同發言，明確反對藉人權問題干涉別國內政。這充分證明，澳洲、美國等少數國家將人權議題政治化、武器化的虛偽本質早被看穿，「以疆制華」的圖謀早已破產，借反華遏華挑起陣營對抗的險惡用心已完全失敗。

澳洲 新疆 加薩

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