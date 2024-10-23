金融界「奧運會」… Swift銀行業大會 首次在中國舉辦

被譽為金融界「奧運會」的Swift國際銀行業運營大會2024年會（下稱Sibos2024年會）21日在北京開幕。這是Sibos年會舉辦44屆以來，首次在中國城市舉辦。

中新社報導，作為全球金融同業交流合作、業務拓展和形象展示的重要平台，本次年會為期四天，來自150多個國家和地區的1萬多位嘉賓，包括中央銀行、金融監管部門負責人，各類金融機構及其合作夥伴的高管和專家等齊聚北京，圍繞「未來金融協同互聯」主題進行深度探討。

本次年會頭部機構雲集，參展機構國際化率高。展覽分為主體展和金融科技展，主體展區共有133家金融機構和第三方機構參展，包括摩根大通、花旗銀行、匯豐銀行、美國銀行、中國工商銀行等24家全球系統重要性金融機構，以及中央國債登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心等，其中外資機構114家，占比86%；金融科技展區共有50餘家企業參展，包括首次參展的國際清算銀行創新中心等。

本次年會議題設置豐富，包括銀行業務、支付、數字資產、貿易融資、人工智能 及可持續金融等。除開閉幕式外，還將舉辦高層視角、領導力洞察、重要議題討論、遇見專家、創新部落等系列會議。

本次年會首次實現100%綠電供應，通過提供可租用、可復用展台搭建模塊以及鼓勵參展機構、參會人員簽署可持續發展承諾等多項措施促進碳減排。與北京市聯動，舉辦「投資 北京全球金融服務網絡體系啟動會」和「多邊央行 數字貨幣橋與跨境支付革新：機遇與挑戰」研討會。

Sibos年會是由環球銀行金融電信協會（Swift）組織召開的金融行業標誌性國際會議，始辦於1978年，由歐洲、美洲和亞洲的國際金融中心城市輪流舉辦，香港曾於1991年和2009年舉辦。