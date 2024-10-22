習近平、普亭金磚再聚首 推動大金磚合作、去美元化

中國國家主席習近平（左）22日將赴俄羅斯喀山出席金磚國家峰會，並將與俄羅斯總統普亭會晤。此為今年7月3日兩人在上海合作組織峰會前會面資料照。（新華社）

中國國家主席習近平 應俄羅斯總統普亭 邀請，22日赴俄羅斯喀山，出席為期三天的金磚國家高峰會。中國駐俄大使張漢暉表示，習近平將與普亭會晤，就雙邊關係、各領域合作及國際地區重大問題交換意見，這將是兩人今年第三度會面。金磚國家預計將在本次峰會繼續擴大規模，中方更已表態要推動大金磚合作，開啟「全球南方」聯合自強新紀元。

今年是中俄建交75周年。張漢暉說，這次金磚國家領袖第16次會晤，是金磚擴員後的首次領袖會晤，也是俄方今年規模最大和層級最高的主場外交盛會，中方對此高度重視。中俄領袖將推動兩國新時代全面戰略協作夥伴關係行穩致遠，取得更大發展。

張漢暉並說，習近平和普亭至今會晤達44次，普亭是習近平見面次數最多的外國元首。兩人每次就雙邊關係、國際形勢和全球治理等戰略問題深入溝通，建立高度互信的工作關係，並結下深厚真摯的個人友誼。元首外交在兩國關係中扮演舉旗定向的關鍵性及決定性作用。

美聯社與法媒報導，這將是俄羅斯前年侵烏以來，普亭在其國內主持的最大規模峰會。他想藉機向美國及歐盟展現，西方近兩年多來孤立俄羅斯的企圖已失敗，無法將其排除在全球舞台之外，莫斯科仍有夥伴盟友。克里姆林宮也將這次峰會的召開視為一大外交勝利，希望將金磚國家發展為能挑戰西方霸權的國際組織。

柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士指出，俄羅斯的如意算盤是，若創建一個有中、俄、印度、巴西、沙烏地阿拉伯，還有許多美國至關重要夥伴國參與的平台，那美方將不願制裁此一平台。

明報引述中通社報導，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅稱，金磚國家並非要與西方抗衡，但金磚不斷擴大合作反映了世界各國不滿由美國主導的現有國際秩序。王義桅認為，本屆峰會最重要的議題將是「去美元化」，推出一套由金磚國家主導的國際支付系統，避免美國利用金融手段制裁中俄和伊朗，若談判順利，推出新支付系統的可能性極大。

據了解，今年的金磚峰會將有33個國家參加，其中24國由最高領導人出席。另外，包括聯合國秘書長古特雷斯，以及歐亞經濟特派團、獨聯體、上合組織、俄羅斯─白俄羅斯 國家聯盟、新開發銀行等國際組織也派代表參加。