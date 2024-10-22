解決4年軍事對峙？中印達成邊境巡邏協議

中印此前持續在邊境對峙。圖為駐中印邊境解放軍在已結冰的曼冬錯（斯潘古爾湖）湖面上進行新年開訓。（央視畫面截圖）

印度 外交部秘書唐勇勝21日表示，印度和中國已就具爭議的喜馬拉雅山邊境 地區巡邏問題達成協議，以解決4年來的軍事對峙。這一協議為緩和兩國間長期緊張關係提供了可能。但分析人士指出，深層次的戰略摩擦依然存在，未來局勢仍充滿不確定性。

唐勇勝宣布這項消息的時機，適逢印度總理莫迪預計出席22日登場的「金磚國家」（BRICS）峰會，據印度媒體報導，莫迪可能會在峰會間隙與中國國家主席習近平 舉行會晤。美聯社報導，這一協議標誌著兩國在緩解邊境緊張局勢方面邁出了關鍵一步。路透報導也指出，此次達成的邊境巡邏協議，可能為雙方未來的經濟合作提供新的契機，並為兩國間的緊張關係降溫。

中央社引述法媒報導，唐勇勝：「過去幾周期間，印度和中國的外交和軍事談判代表，持續與對方保持密切接觸。」唐勇勝指出：「經過這些討論，雙方已就印中邊界地區實際控制線（LAC）沿線的巡邏安排達成協議，從而使雙方脫離戰鬥，最終解決2020年在這些地區浮現的問題。」

中印是全球人口最多的兩個國家，也是競爭激烈的對手，經常指控對方試圖奪取彼此未定邊界「實際控制線」沿線的領土。

中印2020年曾在邊界爆發衝突，至少導致20名印度士兵和4名中國士兵喪生，之後兩國撤回數萬部隊人員，並同意不派巡邏隊至「實際控制線」。

自由亞洲電台報導，華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）印度和南亞研究員阿帕納·潘德（Aparna Pande）分析指出，中印緩和外交關係並不意味著關係重置。「中印關係核心的潛在摩擦和緊張局勢並未改變。印度對中國在大陸和海上戰略包圍印度的企圖心感到擔憂。在西藏和達賴喇嘛問題上，兩國也存在分歧。」

美國之音報導，南非全球對話基金會高級研究員薩努沙·奈杜(Sanusha Naidu)認為儘管中印存在競爭但仍有合作潛力，而前印度政府的首席經濟顧問、現任彼得森國際經濟研究所高級研究員的阿爾溫德·蘇布拉馬尼安則對金磚五國的未來持懷疑態度，他在印度媒體「商業標準」的一篇評論文章中說，由於金磚國家越來越以中國為中心，印度應該考慮退出該組織。這兩種觀點的並置，使此次莫迪與習近平的會晤成為一個潛在的轉折點。這次峰會既可能彌合印度的願望與中國的雄心之間的差距，也可能進一步暴露裂痕。