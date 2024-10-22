我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

路透：限制投資中AI 美新規將出爐

中國新聞組／北京22日電

根據美國政府公告，美國禁止對中國在人工智能領域部分投資的相關規定，目前正在進行最終審查。這些規定要求美國投資者，在進行某些人工智能及其他敏感技術投資時，必須向財政部報告，重點防止美國投資者的技術專長，用來幫助中國的軍事發展。

法廣引述路透報導，這些規定來源於2023年8月美國總統拜登簽署的行政命令，重點是防止美國投資者的技術專長幫助中國的軍事發展。

最終的規定將限制對中國在人工智能、半導體、微電子和量子計算領域的投資。目前，這些規定正在白宮管理和預算辦公室進行審查，過去這通常意味著它們將在一周左右的時間內發布。

在此之前，一位不願透露姓名的財政部高級官員表示，這項規定特別禁止美國投資者資助中國的人工智能系統，這些系統可用於武器瞄準、戰鬥和位置追蹤等軍事應用。

另一方面，知識產權專家的研究表明，為應對美國的出口管制，中國半導體產業正在加速發展。

根據IP公司Mathys & Squire的數據，全球半導體專利申請量激增22%，從2022-23年的66416件躍升至 2023-24年的80892件。其中領頭羊是中國，其申請量猛增42%，從32840件增加到46591件，超過其他所有地區。

投資 人工智能 財政部

上一則

港拚賽馬旅遊 研放寬未成年入場 議員憂孩童染賭

下一則

香奈兒傳將在中國裁員50% 暫停招聘 擱置展店

延伸閱讀

全球債市賣壓湧現 市場削減Fed降息押注

全球債市賣壓湧現 市場削減Fed降息押注
美要限制投資中國AI領域 傳最快下周公布規定

美要限制投資中國AI領域 傳最快下周公布規定
央視前記者芮成鋼消失10年後現身 否認是官夫人「公共情夫」

央視前記者芮成鋼消失10年後現身 否認是官夫人「公共情夫」
美重啟二戰機場以抗中 陸專家：美方正推動戰爭機器

美重啟二戰機場以抗中 陸專家：美方正推動戰爭機器

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行