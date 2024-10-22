路透：限制投資中AI 美新規將出爐

根據美國政府公告，美國禁止對中國在人工智能 領域部分投資 的相關規定，目前正在進行最終審查。這些規定要求美國投資者，在進行某些人工智能及其他敏感技術投資時，必須向財政部 報告，重點防止美國投資者的技術專長，用來幫助中國的軍事發展。

法廣引述路透報導，這些規定來源於2023年8月美國總統拜登簽署的行政命令，重點是防止美國投資者的技術專長幫助中國的軍事發展。

最終的規定將限制對中國在人工智能、半導體、微電子和量子計算領域的投資。目前，這些規定正在白宮管理和預算辦公室進行審查，過去這通常意味著它們將在一周左右的時間內發布。

在此之前，一位不願透露姓名的財政部高級官員表示，這項規定特別禁止美國投資者資助中國的人工智能系統，這些系統可用於武器瞄準、戰鬥和位置追蹤等軍事應用。

另一方面，知識產權專家的研究表明，為應對美國的出口管制，中國半導體產業正在加速發展。

根據IP公司Mathys & Squire的數據，全球半導體專利申請量激增22%，從2022-23年的66416件躍升至 2023-24年的80892件。其中領頭羊是中國，其申請量猛增42%，從32840件增加到46591件，超過其他所有地區。