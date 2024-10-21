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「金磚+」拚主導國際秩序 習22日赴俄會各國領導人

中國新聞組／北京21日電
金磚國家領導人第16次會晤將在俄羅斯喀山舉行，街上懸掛著金磚峰會條幅。 （中新社）
金磚國家領導人第16次會晤將在俄羅斯喀山舉行，街上懸掛著金磚峰會條幅。 （中新社）

應普亭邀請，習近平10月22日至24日赴俄出席金磚國家領導人第16次會晤。這是「金磚大家庭」擴員後，習同金磚國家領導人首度線下聚首。分析指出，愈來愈多國家不滿美元主導地位及美將經濟關係武器化打壓對手，對中俄來說，「金磚+」有望改變美國和西方主導的國際秩序，習將在會中提出的主張尤被關注。

據新華社報導，金磚國家各界人士表示，期待聆聽習近平主席在會晤期間提出的重要主張。俄羅斯聯邦委員會（議會上院）國際事務委員會第一副主席安德烈·傑尼索夫表示，此次會晤是俄羅斯作為金磚國家輪值主席國舉辦的最重要活動。習近平出席會晤框架內的系列活動，必將有力增進金磚國家在全球問題上的共識，壯大促進世界和平發展的積極力量。

阿聯酋杜拜海灣研究中心研究員艾哈邁德·阿里也說，中國提出的「金磚+」合作模式為新興市場國家和發展中國家融入金磚合作敞開大門，「國際社會期待聆聽習近平主席為推動建設更加公正合理的全球治理體系提出的中國方案。」

據觀察者網報導，習近平此次出席將發表的談話受到國際重視，主要原因之一是不少國際人士認為「金磚國家可能改變西方主導的等級制度」。南華早報報導指出，作為此次峰會的主辦國，俄羅斯希望與新興經濟體合作構建新的金融體系，繞開美元主導的國際支付系統。

俄羅斯高等經濟大學歐洲與國際綜合研究中心高級研究員瓦西里·卡申（Vasily Kashin）表示，金磚國家一直致力於推動去美元化，更像是一個「在經濟發展和全球治理方面擁有共同利益的國家俱樂部」，「目標包括增加非西方國家在國際機構中的代表性，以及限制美國濫用其經濟影響力來實現政治和經濟目標的能力。」

金磚國家峰會將於10月22日至24日在俄羅斯喀山舉行，已有24個國家的領導人確認將出席此次峰會。

新加坡國立大學中東研究所高級研究員讓-盧普·薩曼（Jean-Loup Samaan）指出，新一輪巴以衝突削弱了聯合國的力量，全球治理正陷入困境，但金磚國家向世界提供了「另一種敘事」，可能會吸引那些希望與西方國家保持距離的亞洲、非洲和拉丁美洲國家。

美國卡內基國際和平基金會高級研究員斯圖爾特·帕特里克（Stewart Patrick）認為，當今的國際秩序和全球經濟結構不公平地向西方國家傾斜，這讓金磚國家團結在了一起。「對於中國和俄羅斯來說，『金磚+』有望改變西方主導的國際秩序，特別是美國主導的秩序。」

俄羅斯 習近平

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