林毅夫高唱經濟光明論 喊中國2030年GDP超美

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫再度唱響「中國經濟光明論」，重申其中國GDP將在2030年前後超越美國的一貫論點。圖為林毅夫2023年出席博鰲亞洲論壇資料照。（新華社）

儘管當前中國經濟遭遇困境，北京大學新結構經濟學研究院長林毅夫仍高唱中國經濟光明論。他最近提出，若按市場匯率計算GDP，2030年前後，中國經濟規模將會超越美國；2049年，世界的經濟中心將在中國。

上觀新聞報導，林毅夫19日在上海大學舉行其著作「中國的奇跡」出版30周年座談會指出，中國只要繼續沿著漸進雙軌方式不斷深化改革，並在政府的因勢利導下支持具有比較優勢的新產業不斷發展，同時在發展過程中充分利用後來者優勢，中國經濟將能在轉型過程中保持穩定並取得快速發展。

他並指，按購買力評價計算，中國經濟規模2014年已超過美國；2023年，中國經濟規模達到美國的126.3%；而按市場匯率計算，也已達到美國的65.2%，「2030年前後，這個數字將如期超過100%」；到2049年，中國實現「第二個百年」（指建政百年）目標時，將建設成為一個先進的現代化國家，屆時世界的經濟中心在中國。

另據新加坡和港媒報導，新加坡前總理李顯龍18日出席「慧眼中國環球論壇」時表示，中國經濟當前面臨內外部挑戰，包括經濟結構和勞動力結構較過去發生許多變化，以及中西方之間的地緣戰略關係持續緊張，但他認為，中國在人口發展上仍有潛力，許多行業領域也已達世界級水準，因此中國的發展尚未到頂。

被問及應悲觀或樂觀看待中國經濟時，李顯龍說：「看衰中國是極不明智的……西方國家認為只要做這個或那個，中國就會被打倒。我告訴他們，你們錯了。這個國家將繼續長久發展下去。」中國在過去數10年發生巨大變化，世界與中國都必須做出調整。