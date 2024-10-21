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紐時：中重啟熊貓外交 想承租有5條件、不准談錢

中國新聞組／北京21日電
大熊貓「青寶」。（新華社）
大熊貓「青寶」。（新華社）

中國重啟熊貓外交，近期將大貓熊「寶力」與「青寶」送往美國華盛頓國家動物園，相關承租貓熊事宜引起外界關注。據中央社引述紐時報導，中國野生動物保護協會的權力愈來愈大，要求承租貓熊的規範包含不談論費用、發布相關消息需取得雙方共識等。

報導指出，爬梳文件後發現，向中國承租大貓熊必須承諾5個條件。

首先，在和中國的合作夥伴諮詢的情況下，美國的管理人員不得討論大貓熊的疾病、死亡或任何其他重要事項，而中國合作夥伴的意見應該得到充分尊重。

另外，合約中強調，若有需要向外界發布的資訊或接受媒體採訪，應經過雙方溝通協商並達成共識後才能執行，「若未達成共識，則不得發布任何資訊」。

一般而言，外界談論貓熊外交時所使用的字眼是「承租」，然而根據報導，協議中要求「不要談論金錢」，而且不得使用「承租」、「借貸」或「合約」等術語，因此現在以「研究合作與保育協議」的方式稱呼。

即便如此，美國的動物園每年仍需向中國支付高達110萬美元，作為租用一對大貓熊的費用。為了籌集資金，一般而言會向民眾和慈善家募款。

此外，中國大貓熊專家定期前往美國研究、協助大貓熊適應的費用也由動物園支付。

大熊貓「寶力」和「青寶」日前抵達美國華盛頓國家動物園，開啟為期10年的旅居生活。...
大熊貓「寶力」和「青寶」日前抵達美國華盛頓國家動物園，開啟為期10年的旅居生活。（新華社）

關於大貓熊的直播規範也收緊，報導指出，去年在美國孟菲斯動物園的大貓熊樂樂因病死亡，以及大貓熊丫丫出現毛髮脫落、消瘦等情況，被中國網友直指「虐待」。相關的畫面透過直播而被外界看到，引發關注。

如今相關的合約中要求，只能顯示「經過動物園事先審查並批准的影片片段或圖片」。

相關合約中也賦予中國野生動物保護協會可以以多種理由終止合約並將大貓熊召回中國。在樂樂死亡後，增加了「飼養管理不當」、「存在健康問題並有死亡風險」等召回條款。

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