國務院拚經濟 高層全下鄉考察

中國國務院副總理丁薛祥（中）在在河南鄭州煤礦機械集團智慧園區調研。（新華社）

為提振經濟，中國國務院 多部門9月以來接連舉行記者會宣布刺激經濟措施。10月中旬起，中國國務院4位副總理及3位國務委員也全赴地方考察，展現中央督促指導地方落實增量政策，推動經濟回升。

北京青年報新媒體「政知見」列出，中國國務院副總理、國務委員近日悉數赴地方考察，並提到加強推動一攬子增量政策落地實施，完成全年經濟社會發展目標。

例如10月14至17日，副總理丁薛祥在河南及江蘇考察經濟運作、科技創新及產業發展，也前往保交房工程現場，要求加大財稅政策支持，促進房地產市場止跌回穩；10至12日，副總理何立峰在山西太原、陝西西安調研房地產、大宗耐用消費品以舊換新和外貿等工作；14至16日，副總理張國清在湖南研究製造業高品質發展工作；14至17日，副總理劉國中到重慶、湖北調查「三農」重點工作。

中國國務院副總理何立峰（中）日前赴山西太原、陝西西安考察房地產項目。（圖／取自央視新聞）

10月15至16日，國務委員王小洪在天津研究服務保障經濟高品質發展情形；14至16日，國務委員兼國務院秘書長吳政隆在山東、吉林調查優化政務服務、推動政策落實等工作；18日新華社消息，國務委員諶貽琴近日在海南研究文旅、民政等工作。