習近平安撫軍心 火箭軍大清洗可望落幕

習近平（中）17日赴火箭軍某戰略導彈部隊視察，習視察的疑是射程可覆蓋美軍關島基地的新型東風-26彈道飛彈。（央視視頻截圖）

共軍火箭軍 去年經歷反貪風暴，三任前司令員魏鳳和（曾任中共 防長）、周亞寧、李玉超及一大批火箭軍系統將領相繼落馬；分析認為，隨著中共總書記習近平 17日視察檢閱火箭軍，中共中央對火箭軍大清洗可望告一段落，習此行也有安撫軍心用意。

綜合香港和中國媒體的報導，習近平17日視察火箭軍某旅時強調，要把握戰略導彈部隊建設和作戰運用特點規律，提升戰略威懾和實戰能力，「嚴肅查處官兵身邊的腐敗問題和不正之風」。這是火箭軍爆發貪腐醜聞後，習近平首次視察該兵種部隊。

去年5月來，大批火箭軍將領落馬，涉及人士包括中共前國防部長李尚福及三任火箭軍司令員李玉超、周亞寧和魏鳳和。火箭軍遭大清洗，顯示內部貪腐問題叢生，當時曾引發火箭軍「是否能戰」的疑慮。

香港明報指出，習近平對火箭軍發表談話時強調，要堅持中共對軍隊絕對領導，確保部隊任何時候任何情況下都堅決聽從中共中央和中央軍委指揮。據報導，陪同習近平視察火箭軍的除了軍委副主席張又俠，還有火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政委徐西盛。

中共中央軍委去年7月31日宣布擢升王厚斌、徐西盛為上將，並宣布他們分別出任火箭軍司令員、政委，間接證實「失蹤」數月的李玉超、徐忠波已離任司令員和政委。徐忠波今年3月曾現身中國全國兩會，此後不明。