劍指美台 習近平視察新型東風26飛彈 射程覆蓋關島基地

中共總書記習近平(中)17日赴火箭軍某戰略導彈部隊視察，場邊豎有三枚彈道飛彈模型。媒體報導，不排除習視察的是射程可覆蓋美軍關島基地的新型東風-26彈道飛彈。(新華社)

中共總書記習近平 17日在安徽考察期間赴火箭軍 某基地視察，港媒披露應是駐紮安徽省池州市青陽縣新河鎮的火箭軍61基地611旅，該旅作戰地域覆蓋台海，且不排除習視察的是5000公里射程、覆蓋美軍關島基地的新型東風-26彈道飛彈 。

報導稱，東風-26為核常兼備的遠程彈道飛彈，是繼東風-21D後，世界現役第二種大型中遠程反艦彈道飛彈，其速度可達18馬赫，末段自動尋找目標，能精確打擊陸上固定目標和航空母艦等大型水面移動目標，射程5000公里對西太平洋美軍構成戰略性威懾。

新加坡聯合早報報導，台灣政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範分析，火箭軍61基地配有東風-21等常規飛彈，主要針對航空母艦戰鬥群，習近平此次視察火箭軍可能意在針對美國並震懾台獨。

東風-26A在2015年9月中國慶祝「抗戰勝利」70周年大閱兵首次亮相，2018年正式服役；2019年1月23日，央視軍事節目首次展示東風-26型彈道飛彈的發射畫面。今年9月下旬，共軍火箭軍向南太平洋試射洲際飛彈曾引起國際關注。

綜合香港媒體報導，軍事觀察者認為習近平17日視察的可能是火箭軍61基地611旅(96711部隊)，該部隊作戰地域覆蓋中國東南部地區，包括台海。

香港明報指出，據新華社發布習近平視察訓練場的照片，場邊豎起的三枚彈道飛彈模型，其彈頭設計是帶有小翼的雙錐體構型，氣動布局為高超音速(極音速)設計，東風-21、東風-26等型號飛彈都採用。不過，由於東風-21已列裝部隊多年，推測習近平視察的不排除是新型東風-26彈道飛彈。另在央視新聞聯播畫面中則有約20枚同款飛彈同時亮相。

美空軍大學轄下機構2022年10月發布「解放軍火箭軍組織」報告指出，位於安徽黃山的61基地作戰地域覆蓋中國東南地區和台海，近年接收射程更遠且可攜帶核彈頭的東風-21A中程彈道飛彈，也可能配備洲際飛彈東風-31AG。