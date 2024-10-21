中國在秘魯建港下月啟用 挑戰美後院 習料APEC期間主持開幕

中國在秘魯建造的錢凱深水港將於11月試營運，被視為北京挑戰美國「後院」勢力範圍。圖為該港去年8月施工情況。（路透）

中國在秘魯建造的錢凱(Chancay)深水港將於11月試營運往返上海航線，竣工後將成為南美通向亞洲的門戶。據報中國國家主席習近平 11月將藉參加亞太經合會議(APEC )訪問秘魯期間，主持錢凱港開幕儀式，勢將掀起美中在拉丁美洲新一輪角力。

中國國企「中國遠洋海運集團」於2019年起開發錢凱港，試圖打造成南美洲太平洋運輸樞紐，同時也是中國在拉丁美洲國家建設的「一帶一路」大型項目，具指標意義。計畫投資 規模約35億美元，第一階段預計投入約13億美元。

綜合路透和「美國之音」報導，總部位於香港的中國遠洋海運集團子公司「中遠海運錢凱港」總經理特哈達表示，錢凱港於11月中旬啟用後，最初會有一條直達上海航線，之後會根據需求將貨物運往亞洲其他地點。他提到，11月底將開始「測試調節」，持續到明年5月，這期間可處理實際貨物，每周將有兩艘直航船舶。

錢凱港還將開通來自哥倫比亞、厄瓜多和智利小型船隻的沿海運輸航線，最初將採用可裝載1.4萬個貨櫃的船隻，之後將逐步增加至可裝載最多達2.4萬個貨櫃的大型船舶。

路透今年稍早報導，一名在利馬的外交人士透露，習近平預計11月赴秘魯參加APEC會議，屆時可能為錢凱港剪綵。

中遠海運港口擁有錢凱港60%股份，並將營運該港口。錢凱港其餘四成股份由秘魯「火山礦業公司」持有。火山礦業由全球最大的金屬、礦產、能源和農產品交易商「嘉能可」(Glencore)控制。

錢凱港建設一度引發爭議。今年3月，秘魯媒體披露，秘魯港務局曾提訴訟，質疑政府授予「中遠海運錢凱港」港口專營服務的排他性，違反自由競爭原則。但秘魯政府5月底透過修法填補漏洞。

錢凱灣位於秘魯首都利馬以北約80公里處，11月港口工程竣工後將成為南美洲通往亞洲的門戶之一，促進中國與秘魯、巴西等國家貿易。報導指出，這可能挑戰美國在這個資源豐富「後院」的影響力，被視為中美博弈、在拉丁美洲爭奪貿易主導權的體現。

華爾街日報6月曾引述美方消息人士稱，美國已與秘魯官員討論對中國控制錢凱等重要基礎設施的擔憂。美軍南方司令部司令李察遜5月曾警告，中國可能會利用這個港口進行軍事用途。