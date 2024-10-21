我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

中國在秘魯建港下月啟用 挑戰美後院 習料APEC期間主持開幕

記者賴錦宏／綜合報導
中國在秘魯建造的錢凱深水港將於11月試營運，被視為北京挑戰美國「後院」勢力範圍。圖為該港去年8月施工情況。（路透）
中國在秘魯建造的錢凱深水港將於11月試營運，被視為北京挑戰美國「後院」勢力範圍。圖為該港去年8月施工情況。（路透）

中國在秘魯建造的錢凱(Chancay)深水港將於11月試營運往返上海航線，竣工後將成為南美通向亞洲的門戶。據報中國國家主席習近平11月將藉參加亞太經合會議(APEC)訪問秘魯期間，主持錢凱港開幕儀式，勢將掀起美中在拉丁美洲新一輪角力。

中國國企「中國遠洋海運集團」於2019年起開發錢凱港，試圖打造成南美洲太平洋運輸樞紐，同時也是中國在拉丁美洲國家建設的「一帶一路」大型項目，具指標意義。計畫投資規模約35億美元，第一階段預計投入約13億美元。

綜合路透和「美國之音」報導，總部位於香港的中國遠洋海運集團子公司「中遠海運錢凱港」總經理特哈達表示，錢凱港於11月中旬啟用後，最初會有一條直達上海航線，之後會根據需求將貨物運往亞洲其他地點。他提到，11月底將開始「測試調節」，持續到明年5月，這期間可處理實際貨物，每周將有兩艘直航船舶。

錢凱港還將開通來自哥倫比亞、厄瓜多和智利小型船隻的沿海運輸航線，最初將採用可裝載1.4萬個貨櫃的船隻，之後將逐步增加至可裝載最多達2.4萬個貨櫃的大型船舶。

路透今年稍早報導，一名在利馬的外交人士透露，習近平預計11月赴秘魯參加APEC會議，屆時可能為錢凱港剪綵。

中遠海運港口擁有錢凱港60%股份，並將營運該港口。錢凱港其餘四成股份由秘魯「火山礦業公司」持有。火山礦業由全球最大的金屬、礦產、能源和農產品交易商「嘉能可」(Glencore)控制。

錢凱港建設一度引發爭議。今年3月，秘魯媒體披露，秘魯港務局曾提訴訟，質疑政府授予「中遠海運錢凱港」港口專營服務的排他性，違反自由競爭原則。但秘魯政府5月底透過修法填補漏洞。

錢凱灣位於秘魯首都利馬以北約80公里處，11月港口工程竣工後將成為南美洲通往亞洲的門戶之一，促進中國與秘魯、巴西等國家貿易。報導指出，這可能挑戰美國在這個資源豐富「後院」的影響力，被視為中美博弈、在拉丁美洲爭奪貿易主導權的體現。

華爾街日報6月曾引述美方消息人士稱，美國已與秘魯官員討論對中國控制錢凱等重要基礎設施的擔憂。美軍南方司令部司令李察遜5月曾警告，中國可能會利用這個港口進行軍事用途。

面對美國擔憂，秘魯採取兩手策略。一方面繼續推動與中國合作，確保錢凱港計畫順利進行；另一方面也積極邀請美國投資者參與其他港口的開發計畫。

錢凱港位置圖
錢凱港位置圖

投資 習近平 APEC

上一則

重慶｢美女機器人｣街頭發傳單被圍觀 真相是「以真亂假」

下一則

挑山工對手來了？ 機械狗爬泰山 最多可載120公斤

延伸閱讀

美西港口Q3超旺貨量創高 企業搶在明年關稅可能提高前進貨

美西港口Q3超旺貨量創高 企業搶在明年關稅可能提高前進貨
習近平將主持竣工儀式 中遠在秘魯建大型港口

習近平將主持竣工儀式 中遠在秘魯建大型港口
秘魯挖出40多具600多年前兒童遺骸 疑遭獻祭

秘魯挖出40多具600多年前兒童遺骸 疑遭獻祭
觀察站／APEC代表人選 也陷美中台博弈

觀察站／APEC代表人選 也陷美中台博弈

熱門新聞

年輕人「將行李穿在身上」。（取材自中新經緯／皮皮供圖）

中國年輕人搭廉航 流行將「行李穿身上」 行李箱少了四、五斤

2024-10-18 06:30
現任北京大學光華管理學院金融學的美籍教授佩蒂斯（前左）在北京地鐵遭到一名中國男子（前右）挑釁，佩蒂斯隨後起身將對方暴打一頓。（取自X影片）

北京男地鐵上挑釁美籍北大教授 反遭「上勾拳」暴打一頓

2024-10-18 00:30
受中國消費者需求低迷影響，LVMH的產品銷售下滑。圖為北京一處購物中心內的LV專賣店。（路透）

中國奢侈品市場變化 敲響警鐘

2024-10-20 10:40
Rick Owens(左)與Michele Lamy及Fecal Matter品牌的兩位創辦人一起參觀紫禁城，卻遭到警衛驅離。(取材自Instagram)

衣容不整？美名設計師遊故宮被趕 警衛：換普通服裝再來

2024-10-18 07:30
吉林長春一名24歲男子，多次從高空向下投擲物品，並因此造成一死一傷，遭判處死刑立即執行。（圖／取自觀察者網）

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

2024-10-21 14:56
9月27日，廣東拱北海關查獲一男子身上藏20萬美元現鈔出境。（取材自中國海關總署微信公眾號）

急著把錢帶走？中國又查獲攜帶巨額現鈔闖關出境

2024-10-20 03:50

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行